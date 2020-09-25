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Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?
Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?
Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün final heyecanı yaşandı. Kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın verdiği puanlarla haftanın birincisi de belli oldu. Bu hafta büyük ödülün sahibi Melike oldu.
Magazin 25 Eylül 2020 - 18:44

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi, 33 puanla Melike oldu. Haftanın birincisi 15 bin TL ödül kazandı.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMASININ FORMATI

Zuhal Topal’la Sofrada programı corana virüsü nedeniyle format değişikliğine gitti. Eskiden her gün başka bir gelinin evine konuk olan Zuhal Topal artık ev sahibi olarak yarışmacılarını ağırlıyor.

Yapılan değişiklikle birlikte Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının çekimleri lüks bir villada gerçekleşiyor.

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