Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi, 33 puanla Melike oldu. Haftanın birincisi 15 bin TL ödül kazandı.
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMASININ FORMATI
Zuhal Topal’la Sofrada programı corana virüsü nedeniyle format değişikliğine gitti. Eskiden her gün başka bir gelinin evine konuk olan Zuhal Topal artık ev sahibi olarak yarışmacılarını ağırlıyor.
Yapılan değişiklikle birlikte Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının çekimleri lüks bir villada gerçekleşiyor.