Abant Tabiat Parkı’nda kar güzelliği

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi buldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, gece saatlerinde başlayan etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan tabiat parkına gelen tatilciler sabah uyandıklarında gördükleri kar manzarasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Tabiat parkında 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

Çanakkale’den tatil için Abant’a giden Baran Yürük, “Abant’a ilk kez bulunuyorum. Doğası çok güzel. Kar yağışını da bekliyorduk. Beyaz örtüyle beraber çok daha güzel görünüyor” dedi. (İHA)

