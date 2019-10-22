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Budizmin merkezi Potala Sarayı
Budizmin merkezi Potala Sarayı
Tibet’te Lhasa’da bulunan Potala Sarayı, 4 asırlık bir geçmişe sahip.
Seyahat 22 Ekim 2019 - 15:11

Bulunduğu vadiye tepeden bakan 1000 odalı bu saray, 1645 – 1959 yılları arasında Tibet'te dinin başı olan Dalay Lamalar tarafından kullanılmış.

1959'dan sonra budizim başındaki Dalay Lamalar Çin'in baskısından kaçınca saray müzeye çevrildi.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki tarihi yapı, 4 asırlık büyük bir budizm mirasına sahip.

Sarayda 200 binden fazla budizm ile ilgili heykel var.

Ancak, ziyaretçiler binaya sınırlı saatler arasında alınıyor.

Çok fazla talep nedeniyle günler öncesinden bilet almak gerekiyor.

Tarihi yapıyı günde sadece 2300 kişi gezebiliyor.