Cruisera 2020 nehir paket turlarını açıkladı

Cruisera, İspanyol ortağı Crucemundo gemilerinden Ms CruceLake ve diğer gemiler ile 7, 8, 9, 10 ve 11 gecelik Volga Nehri programlarını, MS Crucestar ile klasik Tuna (Tuna İncileri) ve aşağı Tuna (Tuna Boyları) Tuna nehir turlarını yapıyor. Yine Crucemundo gemisi olan Ms Crucevita ile Ren nehri dışında, Mosel, Neckar gibi büyük gemiler ile yapılmayan çok özel turları gerçekleştiriyor. Ms CruceBelle ile Klasik Ren ve Main nehir turlarını Türk misafirlerin beğenisine sunuyor. Cruisera 2020 turları için 1. erken rezervasyonun son tarihi olan 28 Ekim 2019 tarihine kadar misafirlerine çok cazip fiyatlar ve ödeme yöntemi sunuyor. Cruisera tüm paket turlarında müşteri sayısına bakmaksızın kesin kalkışlı ve Türkçe refakat eden uzman rehber garantisi veriyor. Cruisera gemi müşterileri beynelmilel olup Türk misafirlere farklı kültürleri ve farklı etkinlikleri tanıtma fırsat sunabilmekte.

Cuisera, turizm ve seyahat sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip kadrosu ile sizlere unutamayacağınız keyifli tatil rotaları sunuyor. Barcelona merkezli “Crucemundo Cruise” şirketin ortaklarından Cruisera 2012 yılında hizmete başladı ve kısa süre içerisinde gösterdiği gelişim sayesinde hedeflerini ve vizyonunu geliştirdi. Cruisera, faaliyet hayatına başladıktan kısa bir süre sonra sektöründe kendisinden söz edilen, önemli bir konuma ulaştı.

Nehir ve deniz turlarında farklı program ve rotalar sunmayı kendine amaç edinen Cruisera, gerek yurt dışındaki gerekse yurt içindeki çalışma ortaklarıyla yürüttüğü özel programları; en uygun ödeme seçenekleriyle misafirlerinin beğenisine sunuyor. Müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinen Cruisera, alanında uzman rehber ve tur liderleriyle hizmet vermekte. Birçok Cruisera konuğunun ve yol arkadaşının olumlu yorum ve görüşleri, teşekkür mektuplar Cruisera’nın memnuniyet çıtasını yükseltmeye ve daha iyi hizmet anlayışını geliştirmeye teşvik ediyor.

CRUISERA’NIN MAVİ ROTALARI

2020 Douro nehri ile masallar diyarı Portekiz'i ve yıllardır yapılmayan Dalmaçya kıyılarını butik gemiler ile yapmayı planlayan Cruisera’nın başka bir nehir programı da renkli Ukrayna ve gizemli Dinyeper olacak.

MASMAVİ NEHİRLERDEN DENİZLERE

Avrupalı ve Amerikalı turistlerin ilgi gösterdiği nehir turları giderek tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı. Gemi şirketleri talebi karşılamak için farklı destinasyonları ve yeni gemileri piyasaya arz ediyor. Türkiye pazarında en çok tercih edilen nehir turların başında, Ren, Tuna ve Volga geliyor. Nehir turları seven gezginler, Fransa'daki Sen, Louire ve Rhone nehirlerine, Portekiz'deki Douro nehrine, İspanya ve Portekiz'deki Quadaqiver ve Guadiana nehirlerine, Almanya'daki Main ve Mosel nehirlerine yönelmeye başladı. Turizm ve nehir seyahatleri alanında 17 yıldan fazla tecrübesi bulunan Cruisera yeni destinasyonlarını, tecrübeli rehber ve çalışan ekibiyle organize ediyor. Cruisera İspanyol ortağı Crucemundo ile birlikte kiraladığı nehir gemilerinde Türk misafirlerin beğenisine göre program yapıyor. Türk misafir sayısı ağırlıklı olan seferlerinde Türkçe canlı müzik ve aktiviteler ile Cruise yolculuğunu renklendiriyor. Ayrıca yemek ve içeceklerde misafirlerin beklentisine göre düzenlemeler yapılıyor.

NEDEN NEHİR TURLARI

Nehir turları ile seyahat etmenin diğer seyahatlere nazaran birçok avantajı var. Tüm kabinleri geniş pencereli olan nehir gemileri ile doğaya seyir keyfini çıkarıyorsunuz. Gezi boyunca kara her zaman sizinle seyahat ediyor. Yolculuğunuzda küçük köyleri, köy çayırları, tarlaları, çeşitli ağaçları, bitki türleri ve kara ile ulaşılamayan doğal güzellikleri, yükseklerde kurulu kale ve şatoları yakından görme fırsatı yakalıyorsunuz. Kısaca seyir boyunca doğa ve mimarisi bozulmamış güzellikler ile iç içe oluyorsunuz. Nehir gemileri, köprülerin altından geçebilecek şekilde yapıldığından Paris, Viyana, Köln, Budapeşte, Amsterdam, Belgrad, Moskova gibi şehirlerde, şehir içlerine kadar girerebiliyor. Her şeyden önce deniz tutması olasılığı son derece düşük.

Bir başka önemli nehir turları özelliği ise, çoğu kara turları (ekstra turlar) paket programına dahil satılıyor. Bu seyahatler bagaj açma ve toplama derdinden sizi kurtarır; çünkü gemi geceleri yol alır ve sabahları sizi başka bir limanla buluşturur. Zamanın nasıl geçtiğini fark bile etmezsiniz. Tam pansiyon konaklamanın yanında uğradığınız ülke ve şehirlere özgü tatların servis edildiği nehir turlarında, farklı müzik gösterilerine ve folklorik performanslara tanık olacaksınız.

REN NEHRİ

Avrupa'nın en uzun su yollarından biri olan Ren Nehri, İsviçre Alpleri'nden Kuzey Denizi'ne doğru yaptığı seyahati boyunca Bazel, Strazburg, Haydelberg, Köln ve Düsseldorf gibi pek çok önemli duraktan geçmekte olup; tarih boyunca bulunduğu bölgenin en önemli ticaret hattını oluşturmuştur. Bu özelliği sayesinde getirdiği refah bazen sanatın ve bilimin gelişmesine vesile olmuş bazen de üzerinden geçtiği Avrupa'nın önde gelen iki ülkesi Fransa ve Almanya'nın arasındaki çekişmenin temelini oluşturuyor. Civarındaki zengin maden yatakları ve tarıma elverişli arazinin yanı sıra tepelerini Ortaçağ kalelerinin süslediği vadileri ve meşhur kara ormanları bölge folklörünün kökeni olmuş. Ren Nehri'yle kesişen Mozel Nehri; vadilerinde yetişen kıymetli üzümleriyle şarap gastronomisinde kendine haklı bir yer edinmiş olup Ren Nehri'nin önemini bir kat daha artırmakta ve bölgenin geleneksel folklörüne dansları ve eğlenceleriyle de katkıda bulunuyor. Ren Nehri'nin yeşil vadilerinde yapacağınız seyahatinizde teninizi ısıtan güneşli bir ilkbahar sabahı temiz havası ve kuş cıvıltılarıyla yudumlayacağınız bir fincan kahvenin hatırası kuşkusuz kırk yıldan çok daha fazla olacaktır.

VOLGA NEHRİ

Bu nehir Avrupa'nın ve Rusya'nın en uzun nehridir. Uzunluğu takriben 3500 km. olan Volga, Moskova ile St. Petersburg arasındaki Valday tepelerinden doğar. Deniz seviyesinden 28 m. aşağıda olan Hazar Denizi'ne dökülür. Valday tepelerinde bulunan birçok göl ve bataklıklardan gelen kaynak kollarının birleşmesiyle meydana gelen Volga, Rjev'den itibaren ulaşıma elverişli bir halde akar. Moskova Kanalı'yla birleştiği yerden sonra genişliği 230 m.yi bulur. Bundan sonra nehirde düzenli bir ulaşım sağlanır. Volga'nın yatağı üzerinde beş adet baraj bulunur. Bu barajlardan Volgograd Baraj Gölü'ndeki santral, dünyanın belli başlı hidroelektrik tesislerinden biridir.

Bundan sonra Don Nehri'ne 72 km. yaklaşır ve iki nehir arasında açılan bir kanal vasıtasıyla Azak ve Hazar denizleri arasında ulaşım sağlanır. Hazar denizine 50 km. kala 200'den fazla kola ayrılarak Volga Deltası meydana gelir. Bu deltanın genişliği 100 km.den fazladır. Volga Havzası, 1.360.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Aynı zamanda Rusya'nın nüfusunun büyük bölümü bu havzada yaşar. Bölge ulaşıma elverişlidir. Volga kışın üç ayında donar. Bu zaman zarfında da nehirden karayolu olarak faydalanılır. Volga'nın kıyılarında Rusya'nın önemli limanları ve ticaret merkezleri yer almaktadır. Ortaçağdan beri bir ticaret yolu olan Volga, bugün hala önemli bir ulaşım yoludur. Volga Nehri; efsanelerin, destanların, eski şarkıların kahramanı, Rusya'nın ruhunun ve de suretinin ayrılmaz bir parçasıdır. Asırlar boyu kıyılarında kurulan şehirler, zamanla Rusya'nın en büyük kültür merkezlerine dönüşmüştür.

DINYEPER NEHRİ

Dinyeper Nehri Ukrayna'nın can damarı desek yeridir. Rusya Federasyonu'na bağlı denize 220 m. yükseklikteki Valdai tepelerinden doğar ve 1667 kmlik yol kat ettikten sonra Karadeniz ile buluşur. Nehrin çevresinde 33 milyon kişi yaşamaktadır ve 22 milyon kişi Ukrayna sınırındadır. Kiev 3 milyon, Kremençuk 300 bin, Dnepropetrovsk 1.3 milyon gibi bir çok şehir Dinyeper etrafında oluşmuştur. Dinyeper nehir güzergâhındaki irili ufaklı şirin kasaba ve köyler bulunuyor. Ayrıca Karadeniz'in en güzel limanlarından Odessa, Yalta ve Sivastopol da bu rota üzerinde yer alıyor.