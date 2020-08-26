Ölülerle hasret giderilen festival

Endonezya’nın Toraja bölgesinde gerçekleştirilen Manene Festivali her üç yılda bir yapılıyor.

Bu gelenek birkaç yüzyıldır aynı şekilde devam ediyor.

Toraja halkı, mezarlarından çıkardıkları ölüleri temizleyip yıkıyorlar.

Ardından yeni kıyafetler giydirip, hayattayken kullandıkları aksesuarları ölülere takıyorlar.

Bu yüzden ölen herkesi, bozulmayacak şekilde bir çeşit mumyalama işleminden geçiriyorlar.

Eğer cesetler ayakta durabilecek kadar bozulmadıysa çeşitli desteklerle ayağa kaldırıyorlar ve birlikte mutlaka fotoğraf çektiriyorlar.

Ayağa kalkamayacak gibi olanları ise yine temizleyip giydirdikten sonra tabutlarını açıp sergiliyorlar.

Torajan köylüleri, ölümün asla bir son olmadığı inancında.

Onlar için bu sadece başka bir boyuta geçmenin ilk adımı.

Festival bittikten sonra ölüler yeniden mezarlarına konuluyor.