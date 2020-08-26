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Ölülerle hasret giderilen festival
Ölülerle hasret giderilen festival
Endonezya’da ‘Manene’ adı verilen gelenek yüzyıllardır uygulanıyor.
Seyahat 26 Ağustos 2020 - 14:05

Endonezya’nın Toraja bölgesinde gerçekleştirilen Manene Festivali her üç yılda bir yapılıyor.

Foto: DepoPhotos

Bu gelenek birkaç yüzyıldır aynı şekilde devam ediyor.

Foto: DepoPhotos

Toraja halkı, mezarlarından çıkardıkları ölüleri temizleyip yıkıyorlar.

Foto: DepoPhotos

Ardından yeni kıyafetler giydirip, hayattayken kullandıkları aksesuarları ölülere takıyorlar.

Foto: DepoPhotos

Bu yüzden ölen herkesi, bozulmayacak şekilde bir çeşit mumyalama işleminden geçiriyorlar.

Foto: DepoPhotos

Eğer cesetler ayakta durabilecek kadar bozulmadıysa çeşitli desteklerle ayağa kaldırıyorlar ve birlikte mutlaka fotoğraf çektiriyorlar.

Foto: DepoPhotos

Ayağa kalkamayacak gibi olanları ise yine temizleyip giydirdikten sonra tabutlarını açıp sergiliyorlar.

Foto: DepoPhotos

Torajan köylüleri, ölümün asla bir son olmadığı inancında.

Foto: DepoPhotos

Onlar için bu sadece başka bir boyuta geçmenin ilk adımı.

Foto: DepoPhotos

Festival bittikten sonra ölüler yeniden mezarlarına konuluyor.