Sonbaharda yaz tatili yapabileceğiniz en güzel rotalar

Yaz tatillerini Eylül ayında bitirmek istemeyenler için yazı uzatabileceğiniz oldukça güzel yurt dışı rotaları var. Tatil planlarınızı yapmadan önce, sıcakların tadını çıkartabileceğiniz mutlaka görülmesi gereken ülkelere, şehirlere ve oralarda gitmeniz gereken yerlere mutlaka göz atın...

DUBAI

Yaz tatilinizin bir kısmını Dubai'de geçirmek çok güzel bir seçenek. Pırıl pırıl sahillerinin yanı sıra lüks beach club'ları, restoranları ve teras barlarıyla size unutamayacağınız bir tatil yaşatacak.

Nikki Beach



Nikki Beach, Dubai'nin en popüler beach club'larından biri. Masmavi denizinin yanı sıra havuzu, rahat şezlongları, kabanaları, lezzetli yemek ve kokteylleriyle günü geçirmek isteyeceğiniz bir yer. Kalabalık bir grup olarak özel bir etkinlik yapmak isterseniz VIP terası da mevcut.

Azure Beach

Rixos Premium'da yer alan Azure Beach, özellikle çift olarak tatile çıkanların çok seveceği bir plaj. Havuzun içerisinde yer alan çift şezlongları, deniz kenarındaki kabanalar tam olarak kafa dağıtmalık. Ancak biraz eğlence ararsanız bu mekanda Cumartesi akşamları havuz kenarı partileri veriliyor.

Pierchic

Mükemmel bir denize ve Dubai'nin en ünlü oteli Burj Al Arab'ın manzarasına sahip Pierchic, gidebileceğiniz en iyi restoranlardan. Deniz ürünleri yiyebileceğiniz restoranın bar kısmında manzaraya karşı içeceğinizi yudumlamayı ihmal etmeyin.

Uptown Bar

Jumeriah Beach Hotel'in teras katında bulunan Uptown, şehri kuşbakışı olarak en iyi görebileceğiniz mekanlardan. İçecekleriyle ünlü mekanda 2'ye kadar Latin ve jazz müzik çalıyor.

MALDİVLER

Maldivler'de kesin olarak yapmanız gereken iki şey var; birincisi, kendinizi berrak okyanus suyuna bırakmak, diğeri ise spaya gitmek.

Duniye Spa

Denizin ortasına kurulmuş Duniye Spa'da eşsiz bir masaj ve bakım deneyimi yaşamaya hazır olun. Deneyimli masözlerin yapacağı masajın yanı sıra masaj koltuğunun altındaki cam sayesinde balıkları inceleyerek masaj yaptırmak sizin için unutulmaz olacak.

Veligandu Island Beach



Maldivler'deyseniz muhtemelen güzel sahili olan bir otelde kalıyorsunuzdur; ancak Veligandu Island Beach, nerede olursanız olun gitmeniz gereken sahillerden. Bembeyaz bir kum ve dibi tamamen görülen bir sudan oluşan plajın en can alıcı noktası hamakları. Büyük ağaçların altındaki hamaklar, kitabını okuyup dinlenmek isteyenlere için ideal.

Ithaa Undersea Restaurant

Maldivlere gitmişken deniz altında balıkların arasında bir akşam yemeği yemeden olmaz. Ithaa Undersea Restaurant, romantik ve lüks bir yemeğin vazgeçilmez adresi. Lezzetli yemekleri ve çoğu yerde bulamayacağınız deniz altı manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken mekanlardan.

SİNGAPUR

Yaz tatilinde deniz, kum, güneş üçlüsünden biraz ayrı geçirip farklı kültürlere yelken açmak istiyorsanız rotanızı Singapur'a çevirmelisiniz.

Orchard Road

Orchard Road, upuzun ve rengarenk bir cadde. Bolca mağaza, restoran ve bar bulanan bu caddeyi özellikle akşam saatlerinde görmelisiniz. Işıklarla süslenmiş haline bayılacaksınız. Bir yaz akşamınızı burada geçirerek Asya kültürüne ait birçok şey öğrenebilirsiniz.

Marina Bay

Marina Bay, şehrin en popüler yerlerinden. Denizin bir kısmının doldurularak yaratılan Marina Bay; mimarlık, çevre, şehircilik ve sosyal alanlarda oldukça gelişmiş bir yer. İçerisinde oteller, müze ve gökdelenler ve konser alanları bulunan bu yerleşim alanında katılacak birçok kültüre etkinlik bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra alanda Singapore Flyer isimli büyük bir dönme dolap mevcut. Şehri kuşbaşı görmek için mutlaka binmelisiniz.

National Orchid Garden

Singapur, botanik bahçeleriyle ünlü bir şehir. Birçok yerde farklı çiçeklerin bulunduğu bahçeler keşfetmek mümkün. Ancak National Orchid Garden, özellikle orkide sevenlerin görmesi gereken bir bahçe. Birbirinden farklı orkidelerin bulunduğu bu yeri gezerken içiniz açılacak.

BANGKOK

Bangkok, hem kültürel yaşamı hem de sahilleriyle mutlaka gitmeniz gereken yerlerden. Ayrıca sokak lezzetleri de oldukça ilgi çekici.

Koh Kood

Koh Kood, Bangkok merkezine çok yakın tamamen yeşillikler içerisinde bulunan tertemiz bir ada. Tekne ve vapurlarla ulaşabileceğiniz sahilde huzur bulacaksınız. Birazcık yeşilliklerin içerisine daldığınız zaman vahşi hayattan canlılar da görebilirsiniz. Sizin için farklı bir plaj deneyimi olacak.

Asiatique

Tayland bir sokak lezzetleri cenneti. Dolayısıyla Bangkok da öyle… Asiatique adlı modern Pazar konseptli açık hava alışveriş merkezinde kapsamlı bir yemek bölümü bulunuyor. Burada çeşitli yerel lezzetler denemeniz mümkün.

Vertigo

Bangkok'un teras barları son derece ünlü. Şehrin tamamını görebileceğiniz Vertigo Bar, küçük bir alana sahip olduğu için gitmeden birkaç gün önce rezervasyon yaptırmayı ihmal etmemeniz gerek.

Kaynak: Oggusto