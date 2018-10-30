Türkiye’nin favori adrenalin rotaları

Türkiye macera tutkunları için hemen her noktasında farklı alternatifler bulunan bir ülke. Suda olmayı sevenler için rafting, su altını merak edenlere rengarenk dalış rotaları, ille de yüksek diyenlere yamaç paraşütü gibi pek çok adrenalin yüklü spor yapabilme imkanı bulabiliyorsunuz...

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Fethiye'de ‌Jeep Safari Deneyimi

Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi ve ‌Babadağ'da yamaç paraşütü ile bilinen Fethiye, farklı aktiviteler ile de ziyaretçilerini bekliyor. Safari denince akla bir arazi aracına binip hayvanları doğal ortamında izleyen insanlar gelse de ‌Fethiye'deki safari turları bilinenden oldukça farklı gerçekleşiyor. Bazen eğlencenin bazen maceranın öne çıktığı ‌jeep safari turlarında tarihe de tanıklık ediliyor. ‌

Likya Uygarlığı'ndan kalan kaya mezarları ve antik tiyatroyu keşfedeceğiniz ‌Tlos Antik Kenti ile tur başlıyor. Ardından ‌Saklıkent Kanyonu'nun eşsiz güzelliği ile eşsiz deneyim devam ediyor. Su savaşları ve çamur banyosu gibi etkinliklerle sonlandırılan safari turu unutamayacağınız eğlenceli saatler yaşatırken aynı zamanda heyecanlı anlara da sahne oluyor. Özellikle kalabalık arkadaş grupları ile Fethiye bölgesine tatile gidenlerin mutlaka safari deneyimini yaşaması gerekiyor.

Zorlu Parkurları ile ‌‌Çoruh'ta Rafting Heyecanı

Dünyanın her yerinden insanın su sporları için ziyaret ettiği ‌Çoruh Nehri'nde rafting yapmak için 4 farklı parkur bulunuyor. Ortalama 3 günde tamamlanan Bayburt – İspir parkuru 2 – 3 zorluk derecesinde yer alıyor.

Zorluk derecesi mevsime göre 3-4-5 olarak belirlenen ‌İspir – Çamlıkaya parkurunda ‌Çamlıkaya'ya gelmeden önce bir de kamp alanı bulunuyor. ‌Çamlıkaya – Tekkale parkurunda da zorluk derecesi 3-4-5 olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle taşlık bölgelere oldukça dikkat etmek gerekiyor. Keskin kayalar ve hırçın dalgaları ile zorlu bir rafting parkuru olan ‌Tekkale – Artvin parkurunda bazen nehrin suyunun azalmasını beklemek gerekebiliyor.

Yamaç Paraşütünde Yeni Rota: ‌Munzur Dağları

Türkiye'nin birçok noktasında yamaç paraşütüne uygun alanlar bulunuyor. Bunların arasında en popüler olanı Babadağ olsa da son yıllarda ‌Tunceli'deki ‌Munzur Dağları da muhteşem manzarası ve bu spora olan uygunluğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. ‌Erzincan'a yalnızca 7 kilometre uzaklıkta bulunan ‌Yaylabaşı Beldesi üzerindeki ‌Munzur Dağı yaklaşık 3250 metre yüksekliğinde.

Farklı seviyelerdeki sporculara uygun uçuş noktaları bulunuyor. Amatör yamaç paraşütçüleri 1300 ile 1500 metre arasında değişen tepelerden atlayış yapıyor. Uçuş esnasında göller, şehir ve olağanüstü bitki örtüsü size eşlik ediyor. Bölgenin düz olması ise inişi kolaylaştıran etkenler arasında yer alıyor. Belediye ve doğa sporları dernekleri ortaklaşa turlar düzenleyerek bölgenin popülerliğini artırıyor. Ayrıca bölgede konaklayanlar yöreye has lezzetleri tatma imkanı da buluyor.

‌Türkiye'de Dalışın Merkezi: Kaş

Adrenalin tutkunları için kaçırılmayacak doğa maceraları sunan ve ve ülkemizde tüplü & tüpsüz, dalış denince akla gelen yerlerin en başında Kaş yer alıyor. ‌Antalya‘ya bağlı olan ve doğal güzellikleri, masmavi denizi ile her gidişinizde sizi kendine hayran bırakan bu şirin ilçe her yıl dalış için binlerce kişiyi ağırlıyor. Kaş'a gidildiğinde dalış yapmak için farklı turlar ve koylar bulunuyor.

Genelde tüplü dalış yapılan bölgede tüpsüz dalış da giderek yaygınlaşıyor. İlçede tekneye bile gerek olmadan 70 – 80 metrelerde ‌antrenman yapılabiliyor. Kaş'ın masmavi sularında vücudunuzun sınırlarını zorlayacağınız dakikalar sizi bekliyor. Denizin dibindeki balık çeşitliliği sayesinde sudan çıkmak istemeyeceksiniz! Kaş'ta keyifli bir dalış deneyimi yaşayabileceğiniz alanlar arasında; Küçük Çakıl, Büyük Çakıl, Neptün, Hidayet Koyu, ‌Gürmenli, ‌İnceboğaz öne çıkıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti