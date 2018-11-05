Ayşe Rodoslu, cinsiyet eşitliğini desteklemek için özel bir takı tasarladı

Mücevher tasarımcısı Ayşe Rodoslu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği GYIAD’ın Kadın Çalışma Grubu tarafından, kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonunu sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek hedefiyle hayata geçirdiği 'Geleceğin İş Kadını' sosyal sorumluluk projesine özel bir takı tasarladı.

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Cinsiyetler arası eşitsizliğin, ekonomik ve siyasi hayata katılımdan, eğitime erişmeye kadar birçok alanda etkisini gösterdiği günümüzde, toplumun yarısını oluşturan kadınların, ekonomik ve toplumsal hayatta ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer almıyor.

Ayşe Rodoslu, bu konuda farkındalık yaratarak, kadına gücünü hissettirecek ve harekete geçmesine ilham verecek proje yararına tasarlanan ‘Eşitlik zamanı’ bileklikleri mor ve siyah renklerde satışa sunuldu. Eşittir işaretinin altın ve gümüş üzerine uygulandığı tasarım bileklikler, kadının toplumdaki dönüştürücü gücünü simgeliyor.

Projeyi Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Ozan Güven gibi ünlü isimler de destekliyor…