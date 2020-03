Corona virüsü modası

Corona virüsünü ilk duyuran doktor Li Wenliang, ölmeden önce, enfeksiyondan kaçınmak için önlemler alınması gerektiğini, insanların koruyucu giysi ve maske takmasının önemli olduğunu söylemişti… Çin başta olmak üzere, pek çok ülke maske konusunda adeta kıtlık yaşadı… Kurallara uymayanlar, durumu ciddiye almayanlar, umursamayanlar sayesinde de git gide vaka ve ölüm sayıları arttı…

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan corona virüsü dünya çapında etkili oldu ve İtalya’da şu an ölü sayısı 2 bin 503'ten 2 bin 978'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 35 bin 713 olarak kayıtlara geçti. İran’da ölü sayısı bin 135, toplam vaka sayısı ise 17 bin 361. Avrupa’da Fransa'yı geçerek en çok kayıp veren ikinci ülke olan İspanya’da toplam vaka 14 bin 769, ölü sayısı ise 638'e ulaştı… Türkiye’de ise ölü sayısı 2, vaka sayısı ise 198’e ulaştı…

Bu rakamlar, her ülkeyi, herkesi ciddi bir şekilde etkilediği gibi, moda endüstrisini de olumsuz etkiledi. Herkesin evlere çekilmesi, alışveriş merkezlerinin kapanmasının bunda etkisi büyük. İşler kötü gitmeye devam ederse, muhtemelen sektör acı çekmeye devam edeceği gibi, pek çok iflas haberleri almamız da an meselesi…

Tabii virüsü fırsat bilenler de yok değil… Cerrahi yüz maskelerini moda dünyasına dahil edip akım yaratanlar gibi, daha önceki sezonlarda piyasaya sürdüğü maskeleri fahiş rakamlara satanlar çoğalmaya başladı. Çünkü insanlarda maalesef ki hasta görünmeme arzusu, sokakta öksürürken bile şık görünme çabası, her koşulda modaya ayak uydurmaya çalışmak ağır basıyor…

Bazı markalar da bu zaafı bildiği için ellerinden geleni ardına koymuyor… Ama unutmamak gerekir ki; insanlar önemli bir ayrıntıyı atlıyor… Maskeler ister moda amaçlı üretilsin, ister tıbbi, her koşulda bizler için değil, doktorlar ve hastalar için gerekli bir malzeme…



Gelelim markalara… Örneğin Off-White markası siyah-beyaz ve farklı renklerde birçok koton yüz maskesi piyasaya sundu. Sundu dediğimize bakmayın. 2019 sezonundaki koleksiyonda yer alan maskeleri virüs nedeniyle yeniden satışa çıkardı. Geçen yıl 65 dolara sattığı maskeyi 200 dolara satmaya başladı.

Louis Vuitton, yüz maskesini 85 dolara yani yaklaşık 550 TL’ye satmaya başladı. Üstelik fiyat bu kadar yüksek olmasına rağmen maskeler yok sattı.

Fendi, sosyal medya hesabından yüz maskesinin reklamını yaptı. 270 dolar yani yaklaşık 1700 TL’lik maskeleri piyasaya sürdü.

Mısırlı modacı Samo Hejres, yine salgını fırsat bildi ve dünyayı etkisi altına ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği corona virüsüne karşı gelinlik tasarladı. Halbuki herkes düğülerini ertelerken, Samo, gelinlikle uyumlu ağız maskesinin 2020 koleksiyonuna dahil etti.

Teknolojik markalar ise akıllı maskeler üretti… Hatta biri öyle iddialı ki, patentini aldığı maskenin virüsten koruyacağını iddia ediyor…