Dolce & Gabbana, Milano Dijital Moda Haftası’na katılıyor

Dolce & Gabbana, 22 yıl sonra ilk kez dijital moda haftası için Camera Della Moda'ya yeniden katıldı. İtalyan markasının bu kararı almasındaki en büyük etken ise, corona virüsü sonrası sarsılan moda endüstrisine destek olmak...

Dünyaca ünlü moda devi Dolce & Gabbana, İtalyan modasının yönetim organı National Chamber of Italian Fashion (Camera Della Moda)’ya 22 yıl sonra yeniden katıldığını açıkladı. İtalyon lüks giyim markasının bu kararı almasındaki en büyük etken, corona virüsü etkisinden kaynaklanan İtalyan moda endüstrisine destek olmak. Marka, 14-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Milano Dijital Moda Haftası’nda Erkek İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu sergileyecek.

Domenico Dolce ve Stefano Gabbana’dan yaptıkları açıklamada “Tüm güzellikleriyle İtalya’ya aşık olduk. Enerjimizi ona destek olmak ve dünyaca ünlü kılmak için yatırım yaptık. Moda, şimdi her zamankinden daha fazla, güçlü pozitiflik ve uyum gerektiriyor. Böyle bir anda, güçleri birleştirmenin önemli ve gerekli olduğunu düşündük” dedi.