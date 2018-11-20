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Jelena Karleusa’nın kıspet benzeri pantolonu sosyal medyayı salladı
Jelena Karleusa’nın kıspet benzeri pantolonu sosyal medyayı salladı
Eski Beşiktaşlı Tosiç'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın dün sosyal medya hesabından paylaştığı stil fotoğrafı kullanıcıların diline düştü...
Moda 20 Kasım 2018 - 15:29

Müziğinden çok seksi paylaşımlarıyla gündemde olan Sırp şarkıcı Jelena Karleusa dün yine bir stil fotoğrafı paylaştı. Moschino ve HM işbirliğiyle hazırlanan Moschino (TV) X HM koleksiyonuna ait deri ceketini kıspete benzer bir pantolon ve yine markaya ait aksesuarlarla kombinleyen Karleusa’nın stili pehlivanlara benzetildi…
karleusaYaklaşık 12 bin 500 TL’lik bir kombin yapan Karleusa’nın pantolon pehlivanların giydiği kıspeti andırdığı için sosyal medya da boş durmadı ve ‘Jelena çıktı meydane, kıspeti şahane!’ gibi espri yapmaktan kendini alamadı…
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Son güncelleme: 15:31 - 20.11.2018

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