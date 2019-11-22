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Jennifer Lawrence Türk markasına ait çanta tercih etti
Jennifer Lawrence Türk markasına ait çanta tercih etti
Jennifer Lawrence, geçen gün Hollywood sokaklarında yürürken görüntülendi. Oscarlı oyuncunun elindeki çanta ise dikkat çekti. Leopar desenli çanta bir Türk markasına ait...
Moda 22 Kasım 2019 - 09:26

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı ünlü aktrist Jennifer Lawrence geçen gün New York’ta, eşi Cooke Maroney ile görüntülendi. Ekim ayında dünya evine giren Lawrence’ın elindeki leopar desenli çanta dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bej rengi kabanı, bordo Gucci terlikleri ve bir Türk markasına ait olan ‘Mehry Mu Mini Jung Bag’ çantası ile karşımıza çıktı.
Eşi ile New York City Modern Sanat Müzesi’nden ayrılırken görüntülenen Jennifer Lawrence’ın bu görünümü, People, Dailymail ve Vogue gibi sektörün önemli yayınlarında da yer aldı ve hepsi çantanın bir Türk markasına ait olduğunu yazdı.
Markayı sadece Lawrence değil, Kraliyet Ailesi’nin üyeleri, Olivia Palermo, Nicky Hilton Rothschild, Christina Hendricks ve Suri Cruise gibi isimler de tercih ediyor.