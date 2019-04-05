Kendall Jenner 24 saat içinde 2.8 milyon TL kazandı

Moda dünyasının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Kendall Jenner'ın, geçtiğimiz gün Avustralya Sydney'de katıldığı bir mağaza açılışından 500 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL kazandığı söylendi...

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz gün Avustralya Sydney’de bir mağazanın açılışına katıldı.

Bir iddiaya göre, Jenner açılışta kalacağı her dakika için 350 dolar istemiş. Saatte 21 bin dolar, günde ise 500 bin dolar aldığı iddia edilen Jenner, şayet söylentiler doğruysa 24 saatte 2.8 milyon TL kazandı…

Avustralya ve İngiliz basını da haberi doğruladı ve modelin, sadece 24 saat içinde banka hesabına tam 500 bin dolar yatırıldığını söyledi.