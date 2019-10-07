Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul panelleri başlıyor

İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda Together teması ile moda endüstrisinin tüm paydaşlarını güçlerini birleştirmeye ve tek bir moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaşmaya davet eden Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, bu tema doğrultusunda günümüz moda endüstrisine alternatif bakış açıları sunan, modanın farklı alanlarına ışık tutan ilham veren konuşmacılar ve çarpıcı panellerle daha da zenginleşiyor.

8-9 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM’de bulunan Sky Lounge'da gerçekleşecek paneller, moda endüstrisinin farklı alanlarına dokunan isimleri bir araya getirerek disiplinlerarası bir perspektif ve moda belleği sunuyor. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleşecek olan panellere katılım ücretsizdir ve kontenjanla sınırlıdır.



8 Ekim 2019 Salı

11:00 Sınırları Aşmak – Common Leisure

Kurucu ortaklar Seda & Hafize Çeliktürk

13:00 Moda Kütüphanesi

Bahar Kongel Fransez (Le Koko Collectif)

Nazim Tokuz (Minoa Books & Coffee’nin kurucusu)

Seda Yılmaz (Freelance Editör)

15:00 Ekspres Moda

Güneş Güner (MBFWI Kreatif Direktörü)

Yaman Alpata (Alibaba Group Global İş Geliştirme Yöneticisi)

Alper Uzel (Shopi-go Genel Müdür)

17:00 Modanın Falına Bakmak

Güneş Güner (MBFWI Kreatif Direktörü)

Sertaç Taşdelen (Faladdin’in Kurucusu)

9 Ekim 2019 Çarşamba

11:00 Sınırları Aşmak – Manu Atelier

Kurucu Ortaklar Beste & Merve Manastır

13:00 İçeriğin Yeni Nesil Hali

Moderatör Melodi Türkili (NOA Agency’nin Kurucusu)

Konuşmacılar: Can Zeydan (Calling Mag'in Kurucusu)

Deniz Bulutsuz (Vogue & GQ Projeler Uzmanı)

Murathan Özbek (Pomus Creative'in Kurucusu)

15:00 Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Modanın Geleceği Var mı? (İngilizce)

Moderatör Levent Erden

Konuşmacılar: Günes Güner (MBFWI Kreatif Direktörü)

Lucia Restelli (Global Satış Direktörü, Rainbowwave)

Hülya Sevindik( H&M küresel Malzeme İş geliştirme Müdürü)

Ali Işıtır (Kurucu Ortak & Kreatif Direktör, 290 square meters Istanbul)

17:00 Mercedes-Benz ile Kontrast Ol

Moderatör Güneş Güner (MBFWI Kreatif Direktörü)

Konuşmacılar: Kadir Kılıç (Mercedes-Benz presents MiiN defilesinin tasarımcısı)

Elif Hazal Tan (Influencer)

10 Ekim 2019 Perşembe

10:00 WGSN Trend Semineri

Kim Mannino (WGSN Trend Gurusu)

