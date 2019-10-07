Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul panelleri başlıyor

İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda Together teması ile moda endüstrisinin tüm paydaşlarını güçlerini birleştirmeye ve tek bir moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaşmaya davet eden Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, bu tema doğrultusunda günümüz moda endüstrisine alternatif bakış açıları sunan, modanın farklı alanlarına ışık tutan ilham veren konuşmacılar ve çarpıcı panellerle daha da zenginleşiyor.
8-9 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM’de bulunan Sky Lounge'da gerçekleşecek paneller, moda endüstrisinin farklı alanlarına dokunan isimleri bir araya getirerek disiplinlerarası bir perspektif ve moda belleği sunuyor. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleşecek olan panellere katılım ücretsizdir ve kontenjanla sınırlıdır.
8 Ekim 2019 Salı
11:00 Sınırları Aşmak – Common Leisure
Kurucu ortaklar Seda & Hafize Çeliktürk
13:00 Moda Kütüphanesi
Bahar Kongel Fransez (Le Koko Collectif)
Nazim Tokuz (Minoa Books & Coffee’nin kurucusu)
Seda Yılmaz (Freelance Editör)
15:00 Ekspres Moda
Güneş Güner (MBFWI Kreatif Direktörü)
Yaman Alpata (Alibaba Group Global İş Geliştirme Yöneticisi)
Alper Uzel (Shopi-go Genel Müdür)
17:00 Modanın Falına Bakmak
Güneş Güner (MBFWI Kreatif Direktörü)
Sertaç Taşdelen (Faladdin’in Kurucusu)
9 Ekim 2019 Çarşamba
11:00 Sınırları Aşmak – Manu Atelier
Kurucu Ortaklar Beste & Merve Manastır
13:00 İçeriğin Yeni Nesil Hali
Moderatör Melodi Türkili (NOA Agency’nin Kurucusu)
Konuşmacılar: Can Zeydan (Calling Mag'in Kurucusu)
Deniz Bulutsuz (Vogue & GQ Projeler Uzmanı)
Murathan Özbek (Pomus Creative'in Kurucusu)
15:00 Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Modanın Geleceği Var mı? (İngilizce)
Moderatör Levent Erden
Konuşmacılar: Günes Güner (MBFWI Kreatif Direktörü)
Lucia Restelli (Global Satış Direktörü, Rainbowwave)
Hülya Sevindik( H&M küresel Malzeme İş geliştirme Müdürü)
Ali Işıtır (Kurucu Ortak & Kreatif Direktör, 290 square meters Istanbul)
17:00 Mercedes-Benz ile Kontrast Ol
Moderatör Güneş Güner (MBFWI Kreatif Direktörü)
Konuşmacılar: Kadir Kılıç (Mercedes-Benz presents MiiN defilesinin tasarımcısı)
Elif Hazal Tan (Influencer)
10 Ekim 2019 Perşembe
10:00 WGSN Trend Semineri
Kim Mannino (WGSN Trend Gurusu)