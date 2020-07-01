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Michael Kors bir yardım kuruluşuna 35 milyon dolar bağışladı
Michael Kors bir yardım kuruluşuna 35 milyon dolar bağışladı
Lüks giyim markası Michael Kors, dünya çapında yoksulluk ve felaketlerden etkilenenler için 35 milyon dolarlık ürün bağışında bulundu...
Moda 1 Temmuz 2020 - 10:05

ABD merkezli dünyaca ünlü lüks giyim markası Michael Kors, yaptığı yardımda takdir topladı. Ünlü marka, merkezi New York’ta bulunan, kar amacı gütmeyen Delivering Good’a tam olarak 35 milyon dolarlık ürün bağışı yaptı. Bu yapılan bağış, örgütün ülke çapında 700’den fazla topluluk ortağı ağı aracılığıyla yoksulluk ve afetlerden etkilenen kişilere fayda sağlayacak.

Michael Kors yaptığı açıklamada, “Her zaman hem yerel hem de ulusal düzeyde uzun süreli değişimin gerçekleşmesi gerektiğine inandım. Delivering Good ile ürünümüzü bağışlayabilir ve ülkenin en çok ihtiyacı olan yerel topluluklara ve kuruluşlara ulaşacağını biliriz. Bu dönemde bir şey öğrenmiş olduk, yardım edebildiğinizde bunu yapmalısınız” dedi.

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