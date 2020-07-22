1 milyon Euro’luk ödül kazanan Greta, parayı çevre örgütlerine bağışlayacağını açıkladı

1 milyon Euro’luk Gulbenkian Ödülü’nü kazanan Greta, “Bu benim hayal bile edebileceğim miktardan fazla bir para ancak hepsi vakfım aracılığıyla iklim krizi ve ekolojik krizle mücadele eden farklı organizasyonlara bağışlanacak” dedi.

Greta, “Genç nesilleri iklim krizine karşı harekete geçirmeyi başardığı ve statükoya karşı hâlâ süren mücadelesi için” Gulbenkian ödülüne layık görüldü.



100 bin Euro, Greta’nın başlattığı “Gelecek İçin Cumalar” hareketinin Brezilya kolu tarafından kurulan ve Amazonlar’daki corona virüsü salgınını durdurmaya çalışan SOS Amazonia’ya verilecek. Greta, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla “Ekosid’in uluslararası suç sayılması için mücadele eden” Stop Ecocide Foundation’a da 100 bin Euro bağışlayacağını duyurdu.

Greta, Pazartesi günü Gulbenkian Ödülü’ne layık görülmesinin kendisini “onore” ettiğini söyledi. 17 yaşındaki aktivist daha önce Uluslararası Af Örgütü’nün en prestijli insan hakları ödülü ve İsveç’in “alternatif Nobel” olarak nitelendirilen Doğru Yaşam Ödülü’ne layık görülmüştü.

Kaynak: T24