140 bin dekar tarım arazisi mermer ocağına kurban edilecek

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Karalgazi Köyü civarında 140 bin dekar tarım arazisine yapılması planlanan mermer ocağına köylüler tepki gösterdi. Yaklaşık bine yakın çevreci ve köylünün katıldığı eylemde konuşan Karalgazi Mahalle Muhtarı Ali Küçük, "Maden Ocağının faaliyete geçmesiyle birlikte bin 555 çiftçinin ekim yaptığı 140 bin dekar sulak birinci sınıf tarım arazisinde üretim yok edilecek" dedi.

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Karalgazi köyü civarında yapılması planlanan mermer ocağına “ÇED, Gerekli Değil” raporu verildi. Karar üzerine işletme izni ve işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen, Antalya merkezli Dekart Madencilik Ltd.Şti sahada mermer çıkarmak için harekete geçti. Köylüler “ÇED Gerekli Değildir” onayından vazgeçilmesi ve iptaline Karar verilmesi için Karaman Valiliğine dilekçe ile başvuruda bulundular. Karaman Valiliği tarafından dilekçelerine cevap verilmediğini belirten köylü ve çevreciler duruma tepki göstermek için Karalgazi köyü merkezinde biraraya geldi.

140 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ, YOK OLMAKLA KARŞI KARŞIYA

Mermer ocağının bölgede geri dönüşü olmayan bir doğa ve çevre katliamına neden olacağını belirten Köy muhtarı Ali Küçük, “Karalgazi köyü sınırları içerisindeki Ala Tepe Mevkiinde kurulan maden ocağı, Demiryurt Köyü, Mesudiye Köyü, Mecidiye Köyü, Kisecik Köyü ve Karalgazi Köylerinde bulunan bin 555 çiftçinin ekim yaptığı, sulak birinci sınıf 140 bin dekar tarım arazisi yok olmakla karşı karşıya. Ayrıca yeraltı sularından, çevre kirliliğine ve insan sağlığına olumsuz yönde etki edecek” diye konuştu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bölgede mermer ocaklarını durdurmak için imza kampanyası başlattıklarını belirten Ali Küçük, “Bölgemizde üretilen tarımsal ürünlerin ülke ekonomisine ve yöre halkına kazandırdıklarının yanında mermer ocaklarının kazancının ve oluşturduğu tahribatın sözü dahi olmaz. Bu yüzden mermer ocaklarına karşı imzalarımızı gerekli resmi kurumlara iletmek üzere toplamaya ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bu mücadele ve elde edilecek kazanımlar bizim, çocuklarımızın ve doğanın zaferi olacaktır” ifadelerini kullandı.

BAKANLAR KURULU: “TARIM ARAZİSİ OLARAK KORUNMASI GEREKEN ALANLAR ARASINDA”

Öte yandan köylüler söz konusu maden ocağına ilişkin ÇED sürecinde kendilerine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını söylerken, bölgenin 2017 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Büyük Ova Projesi kapsamında tarım arazisi olarak korunması gereken alanlar arasında yer aldığı da öğrenildi.