16 asırlık köprüye yine sprey boyayla yazı yazdılar

Adana'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye daha önce temizlenip silinmesine rağmen yine sprey boyalarla yazılar yazıldı. Adanalılar 16 asırlık köprüye verilen zarara tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren, üzerinden hala ulaşımın sağlanabildiği dünyanın en eski köprülerden olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, motorlu taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı.

TARİHE SAYGISIZLIK!

Seyhan Nehri’nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, önceki yıllarda vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı. Köprünün her iki tarafı ve alt kısmına yazılan yazıları görenler ise tarihi yapının bu şekilde yıpratılmasına tepki gösterdi.

