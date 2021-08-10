19 aracı bir araya getirip evlilik teklif etti

Elazığ'da kargoda çalışan Batuhan Doğan, sevgilisi Cansu Tosun'a sıra dışı bir evlilik teklifinde bulundu. 19 aracı yan yana getirip her araca bir harf gelecek şekilde 'Benimle evlenir misin?' yazdıran Doğan, aldığı 'Evet' yanıtı ile mutluluğuna mutluluk kattı.

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Elazığ'da kargoculuk yapan Batuhan Doğan (22), sevgilisi Cansu Tosun’a evlilik teklifi yaptı. Kendisi gibi kargocu olan 19 arkadaşıyla anlaşan Doğan, Elazığ Öğretmenevi önünde her arabaya bir harf gelecek şekilde ‘Benimle evlenir misin?’ yazdırdı.

Gelin adayı, olaydan habersiz alana giriş yaptıktan sonra meşaleler eşliğinde Batuhan Doğan evlilik teklifini yaptı ve ‘Evet’ yanıtını aldı. Alanda bulunan vatandaşlar da alkışlarla genç çifte mutluluklar diledi.

Batuhan Doğan, “Kargoları ayırırken böyle bir teklif yapmak aklıma geldi. Arabaları yan yana dizip üstüne ‘Benimle evlenir misin?’ yazıp, güzel bir evlilik teklifi yapacağımı düşündüm. Böyle bir teklifin merkezi konumda olmasını istedim ve bu yüzden Elazığ Öğretmenevi önünü tercih ettim. Saat 23.30-00.00 saatleri arasında olmasını istedim. Ret cevabı alabileceğimi hiç düşünmedim. Çünkü ikimizin de sevgisi sonsuza kadar. Alana getirdiğim zaman hiç haberi yoktu. Böyle bir şey yapacağımı düşünmüyordu ama güzel oldu” dedi. (İHA)