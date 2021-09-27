56 yaşında gazetecilik bölümünü birincilikle bitirdi

İstanbul'da yaşayan bir çocuk annesi Havva Atik (56) hayalini kurduğu ve 2017 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

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İstanbul Üniversitesi’nde 2021 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Kep atma töreninin yapıldığı kampüs içerisindeki mezuniyet törenine İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Özkan, mezunlar ve aileleri katıldı.

2017 yılında azmiyle İletişim Fakültesi’ni kazanan bir çocuk annesi Havva Atik de mezun olan öğrenciler arasında yer aldı. Yaşına rağmen okulda başarılı yıllar geçiren, aynı zamanda ilk kez de üniversite okuyan Atik, gazetecilik bölümünü 3.79’luk diploma notuyla birinci olarak bitirdi.

“BÖLÜMÜ SEÇMEMDE UĞUR MUMCU ÇOK ETKİLİ OLDU”

Hayalini kurduğu bölümü birincilikle bitirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Havva Atik, şunları söyledi:

“Hayalim olan bölümü kazandığım için çok mutluyum. Ölümünden dolayı çok büyük üzüntü duyduğum, kıymetli duayen Uğur Mumcu bu bölümü seçmemde çok etkili oldu. Bütün yazılarını okurdum. Gazetecilik benim kişiliğime ve karakterime uygun bir meslek. Doğruların peşinde olmak, cesur olmak gibi nedenlerle gazeteciliği tercih ettim.”

“Daha önce bir inşaat firmasının ihale finans bölümünde 22 yıl çalıştım. Emekli olduktan sonra sınavlara hazırlandım ve ilk tercihim olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazandım. Kendimi gerçekleştirme peşindeyim. ALES’e hazırlanacağım, İngilizcemi ilerletmeye çalışacağım. Sağlığım el verdiği sürece okumaya devam edeceğim.”

“Fakülteye başladığımda 53 yaşındaydım. O dönem okulu bırakmaya karar veren öğrenciler, ’53 yaşındaki Havva abla yapabiliyorsa biz de yaparız, neden bırakalım’ gibi olumlu geri dönüşlerde bulundu. Okula devam ettiler ve çok güzel sohbetlerimiz oldu. Genelde olumlu tepkiler aldım. Oğlumdan, ailemden, arkadaşlarımdan ve hocalarımdan çok büyük destek gördüm. Hepsine teşekkür ederim.” (DHA)