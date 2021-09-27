7 ayda 52 kilo veren Aydın’ın tek hayali evlenmek

Gaziantep'te obezite nedeniyle 280 kiloya ulaşan ve iki yıl boyunca yerinden kalkmayan Aydın Kalkan mide ameliyatı ile 7 ayda 52 kilo verdi. Yürüteçle ayağa kalkan ve iki yılın ardından 228 kiloya düştükten sonra ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşayan Kalkan, hayalinin 100 kiloya kadar inip, işine dönmek ve evlenmek olduğunu söyledi.

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Torna ustası olarak çalışan Aydın Kalkan, iki yıl önce aşırı kilosu nedeniyle hareket edemeyince çalışmayı bıraktı. Ayağa kalkmakta zorlanan Kalkan, 280 kiloya ulaşınca yatağa bağımlı hale geldi. Karşıyaka Mahallesi’nde annesi Fatma Kalkan ile kaybettiği babasından kalan emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışan Aydın Kalkan, bir hayırseverlerin desteği ile tedavisi yapılmak üzere şubat ayında hastaneye yatırıldı.

Mide ameliyatı gerçekleştirilmesinin ardından taburcu edilen Aydın, 7 ayda 52 kilo vererek 228 kiloya düştü. Yürüteçle ayağa kalkarak, aylar sonra yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşayan Kalkan, ihtiyaçlarını karşılayabildiği için sevindiğini ve kilo vermeye devam etmek istediğini dile getirdi. Evde kendi imkanları ile fizik tedavi hareketleri yapan Kalkan, kilo vermesinin hızlanması için hayırseverlerden koşu bandı desteği istedi.

“SOKAKTA YÜRÜMEYİ ÖZLEDİM”

Ameliyattan önce hareket dahi edemediğini dile getiren Aydın Kalkan, hayalinin yeniden eskisi gibi sokaklarda yürümek olduğunu söyledi. Kalkan,”Ameliyattan önce yerimden dahi hareket edemiyordum. Özel bir hastanede mide ameliyatı oldum. Yedi ayda 52 kilo verdim. İdealim ise 100 kiloya düşmek. Kilolarımdan kurtulup yeniden işime başlamak ve eskisi gibi sokaklarda yürümek istiyorum. Aylar sonra ilk adımımı attığımda yeniden doğmuş gibi oldum” dedi.

“EVLENMEK İSTİYORUM”

Ameliyattan sonra hayata karşı yeniden umutlandığını anlatan Aydın Kalkan, diz kapağında kayma olduğunu ve vücudundaki yağların alınması için iki farklı ameliyat daha gerektiğini aktardı. Eski günlerine dönerek çalışmak ve en kısa sürede evlenmek istediğini belirten Kalkan, “Bu yola çıkarken maddi destekten ziyade manevi destek çok önemli. Şu anda yaslandığım yürüteç vasıtasıyla yürüyorum. 1 aya kadar bu demirden de kurtulup kendim yürümeyi düşünüyorum. Şu anda diz kapağımda bir kayma var. Onun için de ameliyat olacağım. Ameliyat sonrasında yağlarımı da aldırırsam kilolarımdan daha çabuk kurtulacağım. Kilolarımı verdikten sonra tek isteğim ise evlenmek” diye konuştu.

Fatma Kalkan ise oğlunun zor günler yaşadığını belirterek, şimdi bakımının daha kolay olduğunu söyledi: ”Oğlum ameliyattan önce çok çekti şimdi ayağa kalkabiliyor. Yaslandığı demir yardımı ile gezebiliyor. Bu süreçte çok büyük zorluk çektim. İnşallah oğlum iyileşir kilosunu verir, çalışır ve bana da kendisine de bakar.” (DHA)