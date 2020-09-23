Aileler, otizmli çocukları için yüz yüze eğitim istiyor

Türkiye Otizm Anneleri Topluluğu, Türkiye'de hem otizmli ailelerin hem de özel gereksinimli çocukların ailelerinin pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne sermek için 17-20 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden anket çalışması yaptı. Türkiye Otizm Anneleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasına İzmir, Ankara, Erzurum ve Van gibi birçok ilden otizmli çocuğu bulunan 1084, özel gereksinimli çocuğu bulunan 99 olmak üzere toplam 1183 kişi katıldı.

Ankette yer alan “Yüz yüze eğitim başlasın mı?'' sorusuna 84 kişi ‘Evet' cevabı verirken, yüzde 16'sı ‘Hayır' cevabı verdi. ‘Okullar açıldığında çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?' sorusuna ise yüzde 83'ü ‘Evet', yüzde 17'si ise ‘Hayır' cevabı verdi.

Yapılan anket çalışmasında otizmli ve özel gereksinimli çocukları bulunan ailelerin, gerekli tedbirler alınarak çocuklarının okula gitmesi talebi ortaya çıktı.



“EĞİTİM ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR''

Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket çalışmasının içinde olan 20 yaşında bir otizmli annesi olan Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, eğitimin kendi çocukları için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Yakupyan açıklamasında, “Otizmli ve engelli bireylerin aileleri çok zor durumda'' cümlesiyle başlayan derneğin yönetim kurulu başkanı Parin Yakupyan, “Otizmli ve özel gereksinimli çocuklarımız ile aileleri pandemi sürecinden beri evdeler.

Özel gereksinimli çocuklarımız için eğitim, diğer normal çocuklarımıza göre daha fazla hayati önem taşıyor. Pandemiden dolayı evde kalan özel gereksinimli çocuklarımızda aradaki makas her geçen gün artıyor. Kendi yaşıtlarındaki çocuklarla eşit mesafede olması ve hem de hayati becerilerin kazandırılması konusunda eğitim hem otizmli hem de özel gereksinimli çocuklarımız için çok önemli. Bu çocuklarımız evde bulundukları sürece ciddi kayıplara uğradılar. Davranış problemleri arttı. Ailelerimiz ise inanılmaz zor günler yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“AİLELERİN HAYALLERİ YIKILDI”

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un özel eğitim uygulama okullarının 21 Eylül'de açılacağına yönelik açıklamada bulunduğunu ancak 21 Eylül'de sadece özel eğitim uygulama okullarının 1’inci kademelerinin açıldığını ifade eden dernek başkanı Parin Yakupyan, ailelerin hayallerini yıkıldığını dile getirdi.

“AİLELERİN ONAYI ALINSIN”



Parin Yakupyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, özel eğitim okullarını ve sınıflarının açılacağına yönelik bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından özel gereksinimli bireylerimiz ve aileleri olmak üzere hepimiz umutlandık. Ancak geldiğimiz neticeden şuan sadece birinci sınıflar açıldı. Bizler istiyoruz ki ailelerin onayına bağlı olarak özel eğitim okulları ve sınıfları açılsın. Zaten bu okullarımızda çok fazla öğretmen ve öğrenci olmuyor. Mesela bir sınıfta 4 öğrenci 2 öğretmen görev yapıyor. Yani bu sınıflarda gerekli önlemler alınıp, sosyal mesafe içerisinde eğitim alabilirler. Bu yapılmayacak bir şey değil. Özel gereksinimli çocuklarımız için eğitim alınamadan geçen her süre engelliliğe fazla bir adım atmış oluyor. Devlet bu bireylere yapacağı çalışmayı bir yatırım olarak görmeli. Çünkü gelecek aylarda veya senelerde bu çocuklardaki engellilik oranı arttığında devlet üzerinde büyük bir yük oluşturacak. Bu nedenle özel gereksinimli bireylere erken dönemde verilen eğitim çok önemli. Sadece bir şey öğrenmeleri için değil, hayata karışmaları içinde bir imkan.''

“EĞİTİM ALMADIKLARI SÜRECE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ ARTIYOR''

Pandemi süresince özellikle eğitim almayan otizmli çocukların davranış problemlerinde artış gösterdiğine dikkat çeken Yakupyan, eğitim alınmadan geçen her zamanın otizmli aileler için ciddi problemler yaratacağının altını çizdi.

Parin Yakupyan yaptığı açıklamada; “Eğitim tüm özel gereksinimli çocuklarımız için önemli. Ancak otizmli çocuklarımız için daha çok önemli. Çünkü eğitim ile çocuklarımızın engellini kaldırabiliyorsunuz. Özellikle otizmli çocuklarda eğitim olmadığı zaman davranış problemleri çok artıyor. Uzun süredir eğitim alamayan otizmli çocuklarımız artık ciddi davranış problemleri göstermeye başladılar. Bu problemde ailelerimize ciddi anlamda sorun oluşturmaya başladı. Ailelerimiz çok zor durumda” ifadelerine yer verdi.

“EBA BİZE UYGUN DEĞİL''

Pandemi süresince eğitim ve öğretimde uygulanan EBA'nın hem özel gereksinimli hem de otizmli çocuklar için uygun olmadığını ifade eden Yakupyan, bu çocuklar için en uygun sistemin yüz yüze eğitim olduğunu belirtti.

Yakupyan, “Pandemi döneminde uzaktan eğitim destekleyici bir şey olabilir. Ama özel gereksinimli veya otizmli çocuklarımızda uzaktan eğitim kendi öğretmeniyle olursa uygun olur. EBA'daki sistem gibi çocuğun televizyonun başına geçirin, çocuk buradan bir şey öğrenmesi demek bizde mümkün olmuyor. Bu nedenle EBA sistemi bizim çocuklarımıza uygun değil. Eğer pandemi artar ve çocukların okula ciddi anlamda okula gidemeyecek durumda olursa o zaman kendi öğretmenleriyle uzaktan eğitim verilebilir. Ancak bununda faydası yüzde 30'larda kalır. Hiçbir zaman yüz yüze eğitim gibi fayda sağlamaz'' dedi.