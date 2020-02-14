Alanya’nın 90 böcek ve 159 bitki çeşidine ziyaretçi akını

Antalya'nın Alanya ilçesine ait 159 bitki ile 90 böcek çeşidi bulunan Kurutulmuş Bitki Müzesi' olarak da adlandırılan 'Herbaryum'u açıldığı günden bu yana 50 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Atatürk’ün Alanya’yı ziyaretinin 77’nci yıl dönümü anısına 18 Şubat 2012 yılında Tarihi Kızılkule yanında açılan Alanya Herbaryum Müzesi’nde bölgeye ait 8’i endemik olmak üzere 159 bitki çeşidi bulunuyor. Böcek, kelebek ve güve çeşitleri olmak üzere 90 hayvan türü de sergilen müzede, yabancı turistlerin en çok dikkatini çeken ise özel sistemle kurutularak vitrinlerde sergilenen çiçekler oluyor. Alanya Herbaryum Müzesi'ne ilk, orta ve lise öğrencilerinin daha keyfi ders işlemesi konusunda aktif rol alıyor. Ziyaretçiler ayrıca müzenin girişinde bulanan interaktif dokunmatik ekranla bitkileri doğadaki haliyle de görme imkanı buluyor. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzenin yıllık ziyaretçisi 5-6 bin arasında değişiyor.(İHA)