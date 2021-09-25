ALTIN ROTALAR Bodrum-İstanbul
En etkili seyahat dergilerinden biri olan Travel&Leisure, dünyanın en iyi 25 rotası arasına İstanbul ve Bodrum’u da dahil etti. Gezginlerin oylarıyla belirlenen listede, o bölgenin mutfağından alışveriş olanaklarına kadar birçok kriter göz önüne alındı.
DÜNYANIN en etkili seyahat ve turizm dergileri arasında gösterilen Travel & Leisure tarafından hazırlanan ‘yılın en iyi 25 rotası' listesine Türkiye'den İstanbul ve Bodrum girmeyi başardı. Ankete katılanlar, bu yerlere gezginleri çeken sebepler, kültürel miraslar, destinasyonların dünyanın doğal harikalarına olan yakınlığı, tesisler ve restoranlar gibi konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Listede Avrupa'dan dokuz rota yer aldı. İstanbul listenin üçüncü sırasına yerleşerek, salgın sonrası dünyanın gözdesi olmayı sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı. Bodrum ise 16'ncı sırada yer aldı.
Bu listeye girmenin Bodrum için özel bir anlamı ve önemi olduğunu vurgulayan profesyonel tur rehberi Müjdat Akgün “Milyonlarca dolar verseniz böyle bir tanıtım yapamazsınız. Bu nedenle yerel değerleri koruyarak Bodrum'u Bodrum olmaktan çıkarmamak gerekir. Akdeniz'de 200-300 milyon dolarlık yatların sahipleri tatil için Bodrum kıyılarını tercih ediyorsa, bu kent tüm övgüleri hak etmiştir.
Ancak bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere aktarmak hepsinden çok daha önemli. Doğal, kültürel, tarihi ve yöresel güzelliklerin sadece bize ait değil, tüm dünyaya ait olduğu unutulmamalı” diye konuştu.
Listeye damga vuran Meksika
1 San Miguel de Allende……… Meksika
2 Udaipur………………………… Hindistan
3 İSTANBUL…………………. TÜRKİYE
4 Ubud…………………………. Endonezya
5 Kyoto…………………………….. Japonya
6 Floransa……………………………… İtalya
7 Mexico City…………………….. Meksika
8 Oaxaca………………………….. Meksika
9 Chiang Mai……………………… Tayland
10 Bangkok……………………….. Tayland
11 Taipei…………………………….. Tayvan
12 Krakow…………………………. Polonya
13 Luang Prabang………………….. Laos
14 Roma……………………………….. İtalya
15 San Sebastian……………….. İspanya
16 BODRUM…………………. TÜRKİYE
17 Jaipur…………………………. Hindistan
18 Charleston………………………… ABD
18 Tokyo…………………………… Japonya
20 Cape Town…………….. Güney Afrika
21 Trieste……………………………… İtalya
22 Ljubljana……………………… Slovenya
23 Seul………………………… Güney Kore
24 Antigua Guatemala……. Guatemala
25 Porto……. Portekiz