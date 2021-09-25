ALTIN ROTALAR Bodrum-İstanbul

En etkili seyahat dergilerinden biri olan Travel&Leisure, dünyanın en iyi 25 rotası arasına İstanbul ve Bodrum’u da dahil etti. Gezginlerin oylarıyla belirlenen listede, o bölgenin mutfağından alışveriş olanaklarına kadar birçok kriter göz önüne alındı.

Yaşar ANTER

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DÜNYANIN en etkili seyahat ve turizm dergileri arasında gösterilen Travel & Leisure tarafından hazırlanan ‘yılın en iyi 25 rotası' listesine Türkiye'den İstanbul ve Bodrum girmeyi başardı. Ankete katılanlar, bu yerlere gezginleri çeken sebepler, kültürel miraslar, destinasyonların dünyanın doğal harikalarına olan yakınlığı, tesisler ve restoranlar gibi konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Listede Avrupa'dan dokuz rota yer aldı. İstanbul listenin üçüncü sırasına yerleşerek, salgın sonrası dünyanın gözdesi olmayı sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı. Bodrum ise 16'ncı sırada yer aldı.

Bu listeye girmenin Bodrum için özel bir anlamı ve önemi olduğunu vurgulayan profesyonel tur rehberi Müjdat Akgün “Milyonlarca dolar verseniz böyle bir tanıtım yapamazsınız. Bu nedenle yerel değerleri koruyarak Bodrum'u Bodrum olmaktan çıkarmamak gerekir. Akdeniz'de 200-300 milyon dolarlık yatların sahipleri tatil için Bodrum kıyılarını tercih ediyorsa, bu kent tüm övgüleri hak etmiştir.

Ancak bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere aktarmak hepsinden çok daha önemli. Doğal, kültürel, tarihi ve yöresel güzelliklerin sadece bize ait değil, tüm dünyaya ait olduğu unutulmamalı” diye konuştu.

Listeye damga vuran Meksika

1 San Miguel de Allende……… Meksika

2 Udaipur………………………… Hindistan

3 İSTANBUL…………………. TÜRKİYE

4 Ubud…………………………. Endonezya

5 Kyoto…………………………….. Japonya

6 Floransa……………………………… İtalya

7 Mexico City…………………….. Meksika

8 Oaxaca………………………….. Meksika

9 Chiang Mai……………………… Tayland

10 Bangkok……………………….. Tayland

11 Taipei…………………………….. Tayvan

12 Krakow…………………………. Polonya

13 Luang Prabang………………….. Laos

14 Roma……………………………….. İtalya

15 San Sebastian……………….. İspanya

16 BODRUM…………………. TÜRKİYE

17 Jaipur…………………………. Hindistan

18 Charleston………………………… ABD

18 Tokyo…………………………… Japonya

20 Cape Town…………….. Güney Afrika

21 Trieste……………………………… İtalya

22 Ljubljana……………………… Slovenya

23 Seul………………………… Güney Kore

24 Antigua Guatemala……. Guatemala

25 Porto……. Portekiz