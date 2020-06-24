Boğaz ağrısı, yüksek ateş, bademcik şişmesi, yutkunma sırasında acı, ses tınısında değişiklik gibi şikayetlere neden olan anjin hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Anjin nedir? Çocuklarda anjin hastalığı belirtileri ve tedavisi…

Özellikle kış aylarında çocuklarda sık rastlanan anjin, yani tonsillit tedavi edilmediğinde ateşli romatizmal hastalıklar gibi ciddi sağlık problemlerine dönüşebilmektedir. Peki, çoğunlukla 5 ile 15 yaş aralığındaki çocuklarda görülen anjin nedir? Çocuklarda anjin hastalığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ANJİN NEDİR?

Halk arasında “bademcik iltihaplanması”, bilimsel olarak tonsillit olarak adlandırılan anjin, bakteri ve virüslerin bademciklerde oluşturduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Vücuda alınan enfeksiyonlar, boğazda konumlanan bademciklerin kızarmasına, şişmesine ve üst kısımlarının beyaz lezyonlarla kaplanmasına neden olur. Bademciklerin iltihaplanması sonucu da anjin ortaya çıkar. Sonrasında ise hastalığa boğaz ağrısı ve yüksek ateş eşlik eder.

ÇOCUKLARDA ANJİN BELİRTİLERİ

Anjin hastalığı akut, subakut ve kronik olmak üzere 3 farklı şekilde oluşabilir. Akut anjinler, bakteri ve virüslerle bulaşarak kendini gösterirken, bu anjinler daha ciddi seyreder. Genellikle çocuklarda görülen bakteri sebepli anjinlerin, halsizlik, iştahsızlık, huzursuzluk gibi etkileri vardır. Bu anjin ayrıca, sıklıkla yüksek ateş, baş ağrısı, eklem ağrıları ve öksürüğe neden olur.

Diğer belirtilerden bazıları ise şunlardır:

– Kırmızı ve şişmiş bademcikler.

– Bademcikler üzerinde beyaz veya sarı içi iltihap dolu zar ya da lekeler.

– Boyun ya da çene altında büyümüş, ele gelen, ağrılı ve hassas lenf bezleri.

– Yutma güçlüğü.

– Ses kısıklığı.

– Boğazda kaşıntı.

– Geniz akıntısı

– Boyun ya da kulak ağrısı

– Kötü nefes ve ağız kokusu

– Ses tınısında değişiklik

ANJİN TEDAVİSİ

Tedavi edilmediğinde ateşli romatizmal hastalıklar gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açan anjin için uygun tedavi ve yöntemler hızlı bir şekilde tespit edilmeli ve en kısa sürede başlanmalıdır. Yatak istirahati, yumuşak ve sulu gıdalarla beslenme ve bol sıvı tüketiminin sağlanması tedavide dikkat edilmesi gereken hususların başında gelir. Bakteriyel anjinde hızlıca uygun antibiyotik tedavisine başlanmalı, bu doktorun tavsiye ettiği süre boyunca devam etmelidir. Anjin tedavi edilmediği durumlarda, okulda diğer çocuklar arasında ve aile içinde bulaşarak yayılabilir. Uygun antibiyotik tedavisi 24 saat içinde bulaşıcılığı engelleyecektir.

Gerekli hijyen önlemlerinin alınması, anjini bulunan çocukların başkalarıyla yakın temasının önlenmesi ve okul döneminde yaşanan anjinlerde çocuğun okula gönderilmemesi çok önemlidir.