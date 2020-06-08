Çocuklarda en sık rastalanan rahatsızlıklardan biri öksürüktür. Özellikle mevsim geçişlerinde artış gösteren öksürük şikayeti çoğu zaman altta yatan ciddi bir durumun habercisi sayılmamakla birlikte yine de ciddi alınması gereken bir rahatsızlıktır. Peki, çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Öksürme, vücudun potansiyel olarak zararlı mikroplar ve tahriş edici maddelerden kurtulmasına yardımcı olan savunma sisteminin önemli bir parçasıdır. Çocuklarda sık görülen öksürük nedenleri arasında enfeksiyon, soğuk algınlığı, grip ve krup sayılabilir. Peki, çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜK HAKKINDA

Çocuklarda öksürük, genellikle vücudunun balgam, yabancı cisim gibi solunum yollarında bulunan tahriş edici bir faktörden kurtulmaya çalıştığının bir işaretidir. Enfeksiyon, soğuk algınlığı, grip ve krup, çocuklarda en sık görülen öksürük nedenleri arasındadır. Çocuklarda gelişen kronik öksürük ise sıklıkla astımdan kaynaklanır. Ancak geniz akıntısı, bronşiyolit ya da reflü hastalığı gibi durumlar da kronik öksürük nedeni olabilir. Çocuklarda gelişen balgamlı öksürük solunum yollarına yabancı cisim kaçması, sigara dumanı ya da başka tahriş edici çevresel ajanlardan kaynaklanabilir.

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Çocuklarda öksürüğü tedavi etmenin başlıca amacı kendini daha iyi hissetmesini sağlamayı amaçlar. Aşağıdaki uygulamalar genellikle öksürüğün şiddetini azaltabilir ancak süresini kısaltmaz.

İşte yapmanız gerekenlerden bazıları:

– Çocuğunuzun odasını her gün havalandırın ve eğer kış ayında iseniz kaloriferinin üzerine bir kap su veya ıslak havlu koyun.

– Odanın nemini ayarlayın. Bunun için buhar makinaları kullanabilirsiniz, fakat bu cihazlar kolay enfeksiyon barındırabileceği için cihazın ve kullanılan suyun temiz olmasına dikkat edin.

– Burnunu sık sık tuzlu suyla temizleyin.

– Yatarken yastığını biraz yükseltin

– Çocuğunuzun öksürüğü eğer alerjik öksürük ise evdeki halı, yorgan, yastık, kazak gibi yün eşyaları kullanmayın.

– Balgamın kolay sökülmesi için bol su tüketmesini sağlayın.

– Pastiller boğazın arkasını uyuşturarak öksürük refleksini azaltmaya yardım eder.

– Parfümler ve kokulu banyo spreyleri gibi kapalı alan hava kirleticilerinin kullanımından kaçınmak öksürüğün kontrolüne yardım edebilir.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN DOĞAL İLAÇLAR

Birçok öksürük, tedavisi olmayan yaygın virüslerden kaynaklanır. Öksürük aşırı değilse veya diğer ciddi belirtilerle gelmedikçe aşağıdaki yöntemleri evde uygulayarak çözüm bulabilirsiniz.

Zencefil Çayı: Soğuk algınlığı ve nezlede öksürüğe ne iyi gelir sorusuna cevabı doğal yollarda arayanlar için en etkili çözüm zencefil çayıdır. Ayrıca iltihap giderici özelliği olan zencefili dilerseniz bal ve ağrı giderici özelliğinden dolayı karanfil ile karıştırarak kür halinde de tüketebilirsiniz.

Ihlamur Çayı: Kış aylarında en çok tercih edilen bitki çaylarından ıhlamur ise ağrı ve iltihap gidericidir. Günde 2 bardak ıhlamur çayını şekersiz içmeye özen gösterin. Şeker çaydaki bileşenler ile tepkimeye girerek, yararlı yanlarını azaltabilmektedir.

Ada çayı: Ada çayı hem boğazı yumuşatır hem de ağrısını azaltır. Bitki çayı olarak tüketilen adaçayını aynı zamanda gargara olarak da kullanabilirsiniz.

Nane Çayı: Soğuk algınlığında sıkça tercih edilen nane çayını bir dilim limon ve 1 çay kaşığı bal ile karıştırarak tükettiğinizde soğuk algınlığı etkilerini azaltacaktır.

Ekinezya Çayı: Bu çay öksürüğe ne iyi gelir sorusuna birebir cevap olmasının yanında aynı zamanda bağışıklık sistemini desteklemesi ile bilinmektedir. Enfeksiyon ve soğuk algınlığına birebir olan bu çayı tek olarak veya diğer yaptığınız çayların içerisine ekleyerek tüketebilirsiniz.

Ayva Çayı: Boğaz yumuşatan ve öksürüğü azaltan diğer bir çay ise ayva çayını, sıcak su içerisinde ayva tohumlarını 10 dakika bekleterek soğuk olarak tüketebilirsiniz.