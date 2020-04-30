İlkbaharın gelişi yeni bir hayatın başlangıcını müjdelerken, güzel çiçekler, tatlı yeşillikler ve sıcak güneş ışığını da beraberinde getirir. Bu çocuklarınızın dışarıda temiz havanın tadını çıkarmak için daha fazla zaman harcayacağı anlamına gelir. Ancak bahar aylarının gelmesi çocuklarda bahar alerjilerinin de başlanması anlamına geliyor. Peki, çocuklarda bahar alerjisi belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İlkbahar aylarında polenlerin ortaya çıkması ve havaya yayılmasıyla birlikte özellikle; bahar yorgunluğu, soğuk algınlığı, gıda zehirlenmeleri ve ishal gibi hastalıkların yanında özellikle alerjik hastalıklarda artış görülmektedir. Özellikle çocuklarda bahar aylarında görülen nezle ve grip, çocukların yaşam kalitesini düşürürken, anne ve babaları da zor durumda bırakıyor. Şimdi, çocuklarda bahar alerjisi belirtileri hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

İlkbahar aylarında polenlerin ortaya çıkması ve havaya yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan alerjilerdir. Bu dönemlerde bazı ağaçlar ve bitkiler diğerlerinden daha fazla alerji tetikleyicisi olur. Alerjiler rüzgarlı günlerde, polen ve otların havada uçuştuğu zaman daha kötü olma eğilimindedir. Bu ağaçlar: Kızılağaç, dişbudak, karaağaç, çam, kavak ve söğüt ağaçlarıdır.

Bahar alerjisi belirtileri genellikle bahar mevsiminin ilk ayı olan Mart ayında başlar. İlk ortaya çıkan polenler ağaç polenleridir. Nisan ve Mayıs ayında ise daha çok ot polenleri kendini gösterir. Haziran sonundan Ekim ayına kadar ise yabani ot polenleri kendini gösterir.

ÇOCUKLARDA BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bahar aylarında sık nezle, burun tıkanması, sık hapşırma, burunda kaşınma, damakta kaşıntı, kulakta kaşıntı, sık burun kanaması gibi alerjik nezle belirtileri, gözlerde sulanma, kaşınma gibi göz alerjisi belirtileri ve sık öksürük, nefes darlığı gibi astım belirtilerinin olması bahar alerjisi olduğunu düşündürecek bulgulardır.

BAHAR ALERJİSİNDE TEDAVİ

Öncelikle teşhisin doğru yapılması ve çocuğun neye karşı alerji olduğunun tespit edilmesi önemlidir. En etkili tedavi alerjenden korunmadır. Ancak bunu her zaman tam olarak yapmak ve alerjeni tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamaktadır. Havadaki polenleri yok etmek mümkün olamayacağına göre bu durumlarda maske takılabilir veya polenlerin daha az uçuştuğu saatlerde dışarı çıkılabilir. Tüm bunlara rağmen şikayetlerde azalma olmuyorsa ilaçla tedavi yapılmalıdır.