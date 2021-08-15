Araçlara plaka takılması 128 yıl önce başladı

Fransa’da başlayan uygulama kısa sürede dünyaya yayıldı... Motorlu araçların kimlik kartı olan plakalar 1893 tarihinde kullanılmaya başladı. Türkiye ise plaka kullanımına 1962 yılında geçti...

YAVUZ ALATAN

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Standart boyut

Motorlu kara taşıtlarının kimlik kartı olan plakalar, 128 yıldır araçların değişmeyen bir parçası olarak kullanılıyor. Plakasız araç, bir trafik suçu ve trafikteki eski yeni her aracın üzerinde o ülkenin kurallarına göre düzenlenmiş şahsa özel bir plaka bulunuyor. Kare ya da dikdörtgen şeklindeki plakalarda, farklı harf, rakam ve semboller yer alıyor. Araçlara plaka takılması uygulaması ilk olarak 14 Ağustos 1893 tarihinde Fransa'da başladı. Fransa, saatte 30 kilometre hız yapan bütün motorlu araçların üzerinde ‘araç sahibinin adı, adresi ve ruhsat numarası' yazılı bir plaka olması kuralını getirdi. Fransa'nın ardından kısa süre sonra Belçika, ardından da İngiltere ve bütün dünya bu uygulamayı benimsedi.

Türkiye'de daha önce motorlu taşıt sayısı azlığının da etkisiyle yaygın bir plaka düzenlemesi yoktu. Şehirlerin adının kısaltılmış harfleri ve 3 ya da 4 rakam kullanılıyordu. Ancak 27 Eylül 1962'de yayınlanan yönetmelik uyarınca araçlara plaka uygulamasına geçildi. Yeni tarz plakalar Kasım 1962'den itibaren taşıtlara takılmaya başlandı. Tüm illere ayrı bir kod verilerek plakalar belirlendi. 06 Ankara'nın, 34 İstanbul'un plaka sembolü oldu. Bugün Türkiye'de 81 şehir de, farklı rakam grupları ile plakalarda yer alıyor.

ALFEBETİK SIRALAMA

01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ise alfabetik biçimdeki son şehir oldu. Daha sonra bazı ilçeler il yapılınca alfabetik sıralama bozuldu. 67-81 arasındaki plakalar, ilçelerin il yapılma yıllarına göre verildi. Karayoluna çıkan her aracın trafik denetimi, hukuki ve cezai sorumluluğu olduğu için ‘tescil plakası' adı verilen plakalar belli standart ölçülerde aracın önü ve arkasına takılıyor. Daha sonra yapılan düzenlemeler ile de resmi araç plakaları, diplomatik plakalar, kişiye özel plakalar

ortaya çıktı. İtfaiye, polis, jandarma, askeri araçlar için de farklı biçimde dizayn edilmiş ve farklı renkteki plakalar hayata geçti. Taksiler ve okul servis araçlarında da farklı plakalar kullanılıyor. Bakan, Vali, Kaymakam gibi unvan taşıyan kişilerin makam araçları da, farklı renk ile dizayn edilmiş plakalardan oluşuyor. Türkiye'de sadece Cumhurbaşkanının makam aracında plaka bulunmuyor ve fors yer alıyor. Otomotiv sektöründe araç modellerinin gelişimine rağmen değişmeyen tek şey plaklar…