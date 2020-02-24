Altın renginde, hafif ve sağlıklı ayçiçeği yağı, diğer bitkisel yağlardan daha fazla E vitamini içerir. Ayçiçeği tohumlarından doğal olarak çıkarılır ve hafif bir tada sahiptir. Bitkisel ve bitkisel bazlı yağlar kolesterol içermez, doymuş yağ oranı düşük ve çoklu doymamış yağ bakımından zengindir. Özellikle ayçiçek yağı, E vitamini ve omega 6 yağları açısından zengindir, bu da onu sağlıklı bir seçim haline getirir. Peki, ayçiçek yağının faydaları nelerdir? Ayçiçek yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ayçiçek yağı, ayçiçeği bitkisinin (Helianthus annuus) tohumlarının preslenmesi ile üretilir ve hem ticari gıda üretiminde hem de ev yemeklerinde ve kozmetiklerde yaygın olarak kullanılır. Çoğu insan ayçiçeklerini bitki olarak biliyor olsa da, sağlıklı bir bitkisel yağ kaynağı olarak düşünmezler. Ayçiçek yağının sağlık yararları arasında kalp sağlığını iyileştirme, enerjiyi artırma, bağışıklık sistemini güçlendirme, cilt sağlığını iyileştirme, kanseri önleme, kolesterolü düşürme, astıma karşı koruma ve iltihabı azaltma yeteneği bulunur. Şimdi ayçiçek yağının sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım…

AYÇİÇEK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Ayçiçek yağının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Ayçiçek yağı antioksidanlar açısından zengindir ve ayrıca bakteri ve virüslerin vücuda girmesini zorlaştıran hücre zarı bariyerlerini güçlendirir. Vücudun enfeksiyonları savunma yeteneğini arttırır . Ayçiçek yağı ayrıca sağlıklı işleyiş için gerekli dokuların ve çeşitli enzimlerin inşasında ve onarımında yardımcı olan protein içerir.

* Sağlıklı bir yemeklik yağ, tekli doymamış yağlar (MUFA) bakımından zengin olan bir yağdır. Ayçiçek yağı son derece hafiftir, sindirimi kolaydır ve sindirim sisteminizde daha iyi emilir. Ayçiçek yağı ayrıca kabızlığı önlemeye yardımcı olabilecek hafif müshil özelliklere sahiptir.

* Ayçiçek yağı ayrıca kolesterol seviyelerini düşürür. Ayrıca HDL (iyi kolesterol) seviyelerini arttırır, böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

* Ayçiçek yağı, dokuların yapımı ve onarımı ve hormon ve enzimlerin üretimi için hayati önem taşıyan proteinler içerir. Bir insan vücudu yüksek miktarda protein gerektirir. Vücut protein depolamadığı için tüketilmeleri gerekir ve ayçiçek yağı bu gereksinimi karşılar.

* Ayçiçek yağı, plakla ilişkili diş eti iltihabını azaltır. Ayrıca insanlarda enfeksiyonların en yaygın nedeni olan C. albicans’a karşı antibakteriyel aktivite gösterir.

* Ayçiçek yağı, cilt sağlığının geliştirilmesine yardımcı olan A Vitamini ve E Vitamini bakımından zengindir. Bu vitaminler antioksidan görevi görür. Hasar görmüş cilt hücrelerinin yenilenmesine ve akneye neden olan bakterileri ortadan kaldırırlar. Ayçiçek yağı aynı zamanda doğal bir nemlendirici görevi görür ve kuru, hassas cildin tedavisinde yardımcı olur.

* Ayçiçek yağı çoğu NSAID’nin (steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar) neden olduğu mide hasarını önleyebilir.