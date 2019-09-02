Kabak, kavun ve karpuz da içeren Cucurbita ailesine ait bir sebzedir. Balkabağı, zengin A vitamini içeriği, düşük kalorisi, lif açısından zengin yapısı ve yüksek oranda içerdiği demir ile sağlığımız için önemli faydalar sunar. Şimdi, balkabağının sağlık yararlarına daha yakından bakalım... Balkabağının faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Tipik olarak turuncu parlak renkli bir kış kabağı türü olan balkabağı, birçok besin maddesi bakımından zengindir ve sağlık açısından çok değerli bir sebzedir. A vitamini, C vitamini, E vitamini, flavonoidler ve ksantin, karotenler ve löutin gibi antioksidanlar için iyi bir kaynaktır. Aynı zamanda folat, niasin, piridoksin, pantotenik asit ve tiamin gibi B kompleks vitaminlerinin iyi bir kaynağıdır. Mineral olarak demir, bakır, potasyum, kalsiyum ve fosfor bakımından zengindir. Peki, Balkabağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde..

BALKABAĞININ FAYDALARI

Balkabağının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Anti-aging etki

Kabak, güçlü bir antioksidan olan, aynı zamanda UV hasarını tersine çeviren ve cilt dokusunu iyileştiren beta-karoten içeren iyi bir C vitamini kaynağıdır. Kollajen üretimini desteklemeye yardımcı olur, böylece cilt tonunu ve elastikiyetini geliştirir. Cildi kırışıklıklara ve hatta cilt kanserine neden olan serbest radikal hasarlardan korur.

Keskin görüş

Balkabağının parlak turuncu rengi, vücuttaki A vitaminine dönüştürülen bol miktarda beta-karoten kaynağından gelir. A vitamini göz sağlığı için gereklidir ve retinanın ışığı emmesine ve işlemesine yardımcı olur. Tek bir balkabağı, çoğu insanın günlük önerilen A vitamini alımının yüzde 200’ünden fazlasını içermekte, bu da onu göz sağlığı için mükemmel bir seçenek haline getirmektedir. Balkabağı ayrıca, kataraktın önlenmesine yardımcı olduğu düşünülen ve hatta maküler dejenerasyonun gelişimini yavaşlatan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin içerir.

Daha iyi bir bağışıklık

Balkabağında bulunan zengin A vitamini, vücudunuzun enfeksiyonlara, virüslere ve bulaşıcı hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Ayrıca kabak, önerilen günlük C vitamini miktarının yaklaşık yüzde 20’sini içerir ve bu da soğuk algınlığından daha hızlı kurtulmanıza destek verir.

Kanser riskini düşürür

Beta-karoten gözleriniz ve cildiniz için harika, ama en önemli faydası: Kanserle savaş. Araştırmalar, beta-karoten bakımından zengin bir diyet yiyenlerin, prostat ve akciğer kanseri de dahil olmak üzere bazı kanser türlerinde daha düşük bir risk taşıyabileceğini göstermektedir.

Diyabet tedavisine yardımcı olur

Bilimsel testlerde, balkabağının kan şekeri seviyesini düşürdüğü, glukoz toleransını ve vücudun ürettiği insülin miktarını arttırdığı gösterilmiştir. Balkabağının şeker hastalarına sağladığı faydaları ile ilgili daha fazla araştırmaya gerek olsa da şeker hastalığı olanların balkabağı tüketmesinde bir sakınca yoktur.

Kan basıncı seviyesini korur

Balkabağındaki yüksek miktarda potasyum vücudun kan basıncı seviyesini korumasına yardımcı olur.

Akne tedavisi

Kabak, niasin, riboflavin, B6 ve folat gibi iyi bir B vitamini kaynağıdır. Niasin dolaşımı iyileştirir ve bu nedenle akne tedavisinde faydalıdır. Folat, hücre yenilenmesini ve yenilenmeyi iyileştiren dolaşımın artmasına yardımcı olur.