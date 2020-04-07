Boşanmalar da salgına dönüşebilir mi?

Corona virüsü salgını, günün tamamını birlikte geçiren çiftleri de etkiliyor. Sosyal izolasyon döneminde tüm günü birbirleriyle geçiren çiftler, sorunlarını aşamazlarsa süreç boşanmaya kadar gidebiliyor. Uzmanlar, çiftlere günlük tutmalarını, kavgada bile birbirlerinin gözlerinin içine bakmalarını ve aynı evin içinde dahi olsalar ayrı ayrı zaman geçirmeyi de öğrenmelerini öneriyor.

Corona virüsü, yoğun çalışma hayatından bir anda evden çalışma düzenine geçen çiftlerin de yaşantısını etkilemeye başladı. Bu dönemde, daha sık yaşanan kavgaların ve anlaşmazlıkların sonunun boşanmaya kadar gidebileceğini söyleyen uzmanlar, çiftlere bu süreci kolaylıkla atlatmaları için tavsiyelerde bulundu.

İLİŞKİLERİN SORGULANDIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİLİYOR

Konu ile ilgili konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez'in çiftler için önerdiği tedbirlerin başında rahatlama ve nefes egzersizleri, ev içinde spor, duygularını yazdıkları günlük, müzik aleti çalmak, resim yapmak ya da arkadaşlarıyla online sohbet etmek geliyor. Fakat sosyal izolasyon ve pandeminin getirdiği kaygı ilişkilerin sorgulanmasına da yol açıyor. Bu sürecin getirdiği farkındalık ve birlikte daha fazla zaman geçirmek eşleri birbirlerine yakınlaştırırken daha önce fark edilmeyen sorunların su yüzüne çıkması ayrılıkları da tetikleyebiliyor.

“BİRLİKTE HAYAL KURUN, UMUT VERİN”

Söylemez, sosyal izolasyon süreci boyunca kısıtlamaların ve sıkılmaların insanların yaratıcı taraflarını ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmalarına vesile olabileceğini söyleyerek, çiftlerin bu süreci fırsata çevirmeleri tavsiyesinde bulundu. Söylemez, “Önceliklere dair farkındalık kazanmakla işe başlanabilir. Çiftler hiç yapmadıkları kadar maddiyattan çok manevi değerleri paylaşmayı, birlikte hayal kurmayı, birbirlerine umut verebilmeyi deneyimleyebilir. Çocuklar için de anne ve babalarının bu süreçle olabildiğince sağlıklı bir şekilde başa çıktıklarını görmek gelecekleri için güzel bir öğreti olabilir” dedi.

“KAVGALARA 15-20 DK MOLA”

Yoğun iş yükünün getirdiği stresle evden çıkamamanın yarattığı psikolojik travma çiftlerin birbirlerine karşı olan davranışlarını etkilediğini ve gerginlik anlarında çiftlerin kendilerine neyin iyi gelip gelmediğini bilemediklerini kaydeden Söylemez, gergin konuşmaları çiftlerin yüz yüze ve göz göze yapmalarının da gerginliği engellediğini aktardı. Eşlerin 15-20 dakika mola verdikten sonra konuşmaya devam etmelerinin ilişkilerini daha da sağlıklı hale getireceğini belirten Söylemez, çiftlerin kendilerine ait ilgi alanları, mekanları olmasının ilişkilerini canlı tutma noktasında işe yarayacağını kaydetti.

“EV İŞLERİNE YARDIM CİNSEL YAŞAMI OLUMLU ETKİLİYOR”

Pandemi döneminde ilişkilerde en çok ön plana çıkan sorunlardan biri de ev işlerinde erkeklerin kadınlara yeterince destek olmaması olduğu değerlendirmesinde bulunan Söylemez, “Bununla ilgili yapılan araştırmalar ev işlerine yardım eden erkeklerin olduğu ailelerde ilişki doyumu ve cinsellik tatminin iki taraf açısından da daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ev kadının alanıdır inancının artık değişmesi gerekiyor. Erkekler bu konuda sorumluluk alırken, kadınların da buna alan açması ve mükemmeliyetçi olmaması işleri kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.

ÇİFTLERE ONLİNE TERAPİ YÖNTEMİ

Pandeminin çiftler üzerinde yarattığı psikolojik tahribatlara çözüm yolu olarak online terapileri öneren Söylemez, “Çift ve aile terapistleri bu süreçte online çalışıyor ve online çift terapisi etkin bir yöntem olarak gösteriliyor. Ancak terapi alacakların terapistin bu alanda bir eğitimi olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra çiftlerin hobilerine ayırdıkları zaman hem kendi ruh sağlıkları hem de ilişkileri için çok büyük fayda sağlıyor. Çiftlerin güvenli bir şekilde ve tutkuyla bir hobi ile meşgul olması onları birbirleri için daha çekici kılıyor” şeklinde konuştu.

“BOŞANMAYA KADAR GİDEBİLİYOR”

“Pandeminin getirdiği kaygı ilişkilerin sorgulanmasına da yol açıyor. Bu süreç, eşlerin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayabileceği gibi ilişkideki sorunların su yüzüne çıkmasına da sebep olabiliyor ve bu durum boşanmaya kadar gidebiliyor” diyen Söylemez, “Çocuklu çiftlerde bu durum, çocuklar ile biraz daha korunma altına alınıyor, çocukların evin içine getirdikleri enerji sayesinde çoğunlukla ilişkiyi koyucu etkiler ortaya çıkabiliyor” sözlerini kaydetti.