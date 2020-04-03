Corona stresinden kurtulmanın 7 yolu

Toplum olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Belirli bir seviyeye kadar endişe duymak korunma tedbirleri almamız için gerekli. Ancak bunu panik seviyesine çıkarmak hem kendi ruhsal sağlığımızı, hem de yakınlarımızı olumsuz etkiler.

İşte corona virüsü günlerinde evde stresi yenmenin yolları…

Sosyal medyayı sınırlandırın

Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bu nedenle günün belirli saatlerinde sosyal medya kullanılmalı. Bu sayede çok hızlı yayılabilen yanlış bilgilerin gereksiz yere moralimizi bozmasını da engellemiş oluruz.

Onun yerine ev içinde ailemizle birlikte yapacak aktiviteler yaratabilirsek, çocuklarımıza iyi örnekler oluruz.

Yeni şeyler öğrenin

Zamanı yeni bir şeyler öğrenmek için de bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Eşler birbirlerine kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir şeyler öğretmeli.

Ufak tefek tamir işleri, yemek yapmak, dikiş dikmek, bilmediğiniz bir kağıt oyunu gibi. Burada önemli olan daha önce denemediğiniz yeni bir şey öğrenmenizdir. Hatta çocuklarınız bile size bir şeyler öğretebilir.

Okuyun

Bugünler bilmediğiniz ama merak ettiğiniz şeyleri araştırmak için de bir fırsat… Aslında bu dönem daha fazla okumak için ne güzel bir fırsat! Logarikmik diyorlar, bu ne demekti? Turşu nasıl kurulurdu?

“N” harfi ile başlayan hayvan ismi var mı? son çıkan kitaplar, sevdiğiniz yazarların kitapları, dergiler ya da canınız ne istiyorsa…

Sevdiklerinizi görüntülü arayın

Evde bulunduğumuz bu dönem sevdiklerimizi, uzun zamandır aramak isteyip de bir türlü zaman bulamadığımız yakınlarımızı aramamız için iyi bir fırsat.

Mümkünse görüntülü görüşmelerden faydalanmamız, öz bakımımıza da özen göstermemizi sağlayacaktır.

Egzersiz yapın

Her gün mutlaka egzersiz yapmak için fırsat yaratmak gerekiyor. Bunun hem fiziksel hem de ruh sağlığımız için yararı büyük… Bunun için kullanılabilecek birçok uygulama var. Bunlardan yararlanılabilir.

Temizlik yapmak da iyi bir egzersizdir müzik açıp dans etmek de… Çocuklarınız varsa onlarla birlikte dans edin. Böylelikle hep birlikte hem eğlenebilir, hem de egzersiz yapmış olursunuz.

Evin dekorasyonunu değiştirin

Ailenin tüm bireylerinin bir arada yapabileceği aktivitelerden biri de evin dekorasyonunu ya da eşyaların yerini değiştirmek. Yapılan değişimin illaki daha güzel olması gerekmiyor, sadece farklı olsun. Bunu yaparken çocuklarınızın fikrini de alın, birlikte yapmaya özen gösterin, yorulun ama eğlenin.

Dolaplarınızı temizleyin

Çoğu zaman “evin işi hiç bitmez” diyerek yetiştiremediğimiz işlerden şikayet ederiz. Evde geçirdiğimiz şu günleri bu anlamda da bir fırsata çevirebiliriz.

İşte hepimiz için bir fırsat. Düzenlenecek dolaplar, atılacak eşyalar vs… Bu işe başladığınızda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.