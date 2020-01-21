Boyama ve resim gibi yaratıcı aktiviteler beynin okuma yazma ve matematikten farklı bir bölümünü kullanmalarına yardımcı olur. Beynin sağ tarafı yaratıcı yanımızdır ve görsel becerilerden sorumludur. Çocuklara boyamayı teşvik etmenin en önemli yararı ise çocuğunuzun beynini genel olarak sağlıklı bir beyin gelişimine götürmek için egzersiz görevi görebilir. Peki, çocuklara boyama nasıl öğretilir? Çocukların boyama yeteneği nasıl geliştirilir?

Çocuklar 2-3 yaşlarında boyamaya merak duymaya başlarlar. Bu dönemlerde ne yaptıkları veya nasıl boyadıkları önemli değildir. Kalem tutarak el kaslarını geliştirir aynı zamanda beynin olumlu yönde gelişmesini sağlar. Bu nedenle, beceri düzeyi ya da gelişim aşaması ne olursa olsun her çocuk, başarılı olduğu hisseder. Resim yapmak, çocuğunuzun stresini azaltır ve duygularını ifade etmenin sağlıklı bir yoludur.

ÇOCUKLARIN BOYAMA YETENEĞİ NASIL GELİŞTİRİLİR?

Çocuklar yeni kombinasyonları ve renkleri keşfetmeleri için renkleri bir arada karıştırmalarına müsaade etmelisiniz. Gelişimlerine olumlu katkı sağlayan boyama etkinlikleri çocukların el becerilerini desteklemeye ve eğlenceli zamanlar geçirmelerini sağlarlar. Çocukların boyama yeteneğini geliştirmek öncelikle ebeveynlerin yardımı ile gerçekleşebilir.

İşte çocukların boyama yeteneğini geliştirmeleri için bazı ipuçları;

-Çocuğunuza boyama kitabı, küçük çizim defteri ve renkli boyama kalemleri alın.

-Günde yaklaşık 1 saat boyunca çocuğunuzun boyama yapmasının sağlayın.

-Eğer çocuğunuz bu konuda yetenekli ise ünlü ressamların tablolarını inceleyin. Fırça darbeleri ve resimlerde anlattıkları ile ilgili bilgiler verin.

-Aldığınız pastel, sulu veya kuru boyaları farklı günlerde çıkarın ve boyama yapmasını sağlayın.