Çoğu anne baba çocuklarının kan şekerini kontrol ettirme ihtiyacı duymaz, ancak şeker hastalığı yani diyabet artık sadece yetişkinlerin değil, çocukların da yakalandığı bir hastalık türüdür. Peki, Çocuklarda açlık ve tokluk şekeri kaç olmalı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Aşırı su tüketimi, sık idrara çıkma, uykuda idrar kaçırma, aşırı yemek yeme isteği, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve uyuma isteği gibi belirtiler ile birlikte çocuklarda herhangi bir zamanda ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl üzerinde olması diyabet yani şeker hastası olduğunu gösterir. Peki, Çocuklarda açlık ve tokluk şekeri kaç olmalı? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET)

İnsülin vücudumuzda pankreas bezinden salgılanan ve kandaki şekerin vücut hücreleri tarafından kullanılmasını sağlayan bir hormondur. Normalde vücudumuzdaki hücreler yaşamlarını ve görevlerini sürdürebilmek için gerekli enerjiyi kandaki şekeri adeta bir yakıt gibi kullanarak sağlarlar.

Besinlerle aldığımız karbonhidratlar bağırsaklarda basit şekerlere dönüştürülerek emilir ve kana karışırlar. Beslenme sonrası kan şekeri yükselmeye başladığında diyabeti olmayan insanlarda pankreastan insülin salgısı artar ve bunun sonucunda kana geçen şeker hücreler tarafından kullanılır veya depolanır. Diyabetlilerde ise insülin salgısı yetersiz olduğu için bağırsaklardan kana geçen şeker hücreler tarafından kullanılamaz ve kan şekeri yükselir.

Sağlıklı kişilerde beslenme veya açlık sırasında kandaki şeker düzeyine göre vücut kendi kendine insülin salınım miktarını ayarlayarak kan şekerinin normal sınırlar arasında kalmasını sağlar. Ancak şeker hastası olan bir çocukta ise pankreas insülin üretemediği için kan şekeri devamlı yüksektir ve beslenmeden sonra daha da yükselir.

Kan şekerinin normalin üzerine çıkmasına Hiperglisemi, kan şekerinin normal sınırların altına inmesine de Hipoglisemi adı verilir.

ÇOCUKLARDA AÇLIK VE TOKLUK ŞEKERİ KAÇ OLMALI?

Normal çocuklarda kan şekerleri 70-110 mg/dl arasındadır. Çocuklarda açlık ve tokluk şeker seviyeleri aşağıdaki gibidir:

– Açlık şekeri

0-1 yaş: 90 – 170 mg/dl

Okul öncesi: 80 – 160 mg/dl

Okul çağı ve daha büyük: 80 – 130 mg/dl

– Tokluk şekeri

0-1 yaş: 120 – 200 mg/dl

Okul öncesi: 110 – 190 mg/dl

Okul çağı ve daha büyük: 110 – 170 mg/dl