Çölü vaha yaptılar

Bir zamanların korkunç kabusu bugün yapılan özverili çalışmalarla yeşil bir rüyaya dönüşmüş.

MÜSLÜM EVCİ

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Konya'da obrukların ve çeşitli doğa olaylarının en çok görüldüğü Karapınar İlçesi'nde son 70 yıl içinde ilginç gelişmeler yaşandı. 1950'li yıllarda ilçeye toz ve kum fırtınası kabusu çöktü, hayat durma noktasına geldi. İnsanlar o dönem çocuklarını okullara gönderemezken, ilçedeki vatandaşlarda solunum yolu hastalıkları artışa geçti.

Türk mühendisler tarafından, yöre halkı işbirliğiyle 1959'da bölgenin kurtarılması amacıyla başlatılan projede, önce 160 bin dekar alan çitlerle çevrildi. Daha sonra toprak hareketini tamamen durdurucu ve uzun süre kalıcı tedbir olan ağaçlandırma çalışmalarına geçildi. Yapılan mücadelenin ardından rüzgar erozyonu önlendi. Böylelikle çölleşme engellendi bölge yemyeşil oldu. Karapınar'ın Konya Kapalı Havzası'nın en kurak bölgesi olduğunu belirten Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cihan Uzun, “1959 yılında hayat neredeyse sona ermişti. Başlatılan çalışmalarda saha, tel çit ile çevrilerek kontrol altına alınmış, ıslah çalışmalarına başlatılmış. Bitki örtüsünden yoksun, rüzgar etkisi ile hareket eden kumul tepeleri üzerine rüzgarın hızını kırıcı, hareketi önleyici kamış perdeler tesis edilmiş, uygun ağaç türlerinin yetiştirilmesi sonucunda bugün bölge yeşille tekrar hayata dönmüştür. Bölgede bugün ağaçlandırma, sulu tarım, mera sahaları oluşturma, meyvecilik ve arıcılık gibi faaliyetler sürdürülerek toprağa organik yapısı tekrar kazandırılmaktadır” dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Karapınar araştırma arazilerimizde rüzgar erozyonu önleme çalışmaları 1962'den beri kesintisiz olarak devam ettiği söyleyen Uzun, “Halen dünyada rüzgar erozyonuyla mücadelede tabi yöntemler kullanılarak başarılı olunmuş ilk proje olan Karapınar projesidir. Türk mühendis ve isçisinin gururla yad ettiği bir projedir” dedi. Karapınar'da uygulanan projenin iyi bir örnek teşkil etmiş ve dünyada uygulanan projelere öncü olduğunun altını çizen Uzun, “Karapınar da ki proje sahamız, yerli ve yabancı üniversitelerden, kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelen heyetler tarafından ziyaret edilmektedir. Yaptığımız çalışmalarla Karapınar İlçesi'nin bir başka yere taşınması önlenmiştir. Arazilerin tarımsal ve mali yönden değeri artmıştır. Tarımsal yapı yeni bir çehreye kavuşmuş ve yeni tarım teknikleri bölgeye adapte olmuştur. Kısa sürede bir çölü yeşil bir cennete çeviren yöntem, rüzgar erozyonu önleme çalışmalarının sürdürüldüğü birçok ülke tarafından taktir edilmekte ve burada yapılan çalışmalar örnek alınmaktadır. Bu saha günümüzde ilçede yaşayan insanların tatil, eğlence gibi ihtiyaçlarının karşılandığı bir milli park durumundadır. Bu korkunç kabus bugün yeşil bir rüyaya dönüşmüştür ve bu mucizeyi gerçekleştiren insanlar görevlerini yapmanın mutluluğu içindedirler. Bu olay yeşeren çöl Karapınar'ın efsanesidir” açıklamasını yaptı.