Corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan yazar Masis Kürkçügil taburcu edildi

Bu ayın başında corona virüsüne yakalandıkları şüphesiyle tedavi altına alınan yazar Masis Kürkçügil ve eşi İnci Kürkçügil, taburcu oldu.

Türkiye'de sol literatüre yaptığı katkılarla tanınan, yayıncı ve yazar Masis Kürkçügil ile eşi İnci Kürkçügil, corona virüsüne yakalandıkları şüphesiyle Taksim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Masis Kürkçügil ve eşi İnci Kürkçügil’in tedavilerinin tamamlandığı ve evlerine döndükleri öğrenildi.



MASİS KÜRKÇÜGİL KİMDİR?

Masis Kürkçügil, 1947 yılında İstanbul doğdu. Feriköy Ermeni Ortaokulu, Atatürk Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okudu. Köz Yayınları'nı kurdu, Sürekli Devrim dergisini çıkardı. Edirne Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde Ekonomi ve İstatistik dersleri verdi, Yurt Ansiklopedisi'nde tarih koordinatörlüğü yaptı. Altı yılını Fransa'da mülteci olarak geçirdi. Birleşik Sosyalist Parti'nin (1994) kurucusu ve genel koordinatörü, sonra da ÖDP'nin (1996) kurucusu ve uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. Şu anda Yazın Yayınları'nın sahibi ve Yeniyol adında bir dergi çıkarıyor.