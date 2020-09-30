Demet İkiler, dünyada rol model olan 100 kadın kahramandan biri oldu

Demet İkiler, dünyada rol model olan 100 kadın kahramandan biri oldu

Türkiye ve Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesinde reklam sektörünün ileri gelen liderlerinden biri olan Demet İkiler, The HERoes Top 100 Role Model Women Executives listesinde iki yıl üst üste yer alarak bu sene de 100 kadın kahramandan biri oldu.

Çalışma ortamında kadınları destekleyen ve cinsiyet eşitliğinde liderliği ile değişim yaratan 100 rol model kadın yöneticinin seçildiği The HERoes Top 100 Role Model Women Executives 2020 listesi açıklandı. Liste, iş hayatında kadınları teşvik eden, işyerinde cinsiyet çeşitliliği için değişimi yönlendiren, iş yerindeki engelleri kaldıran ve yeni nesil çeşitli yetenekler için liderlik sağlayan yöneticileri içeriyor.

WPP'nin Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM EMEA CEO’su Demet İkiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listede yer aldı.

İkiler, iş yerinde cinsiyet eşitliğinin tesisi için değişimi yönlendiren liderlerden biri olarak gösterildi.

“MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU”

Demet İkiler, konu ile ilgili şöyle konuştu:

“Benim için bu listede yer almanın anlamı çok büyük. Umarım böyle haberlerle, Türkiye'deki tüm genç kadınlara bu yolda ilham kaynağı olabilir; pozitif değişimi sağlamaya ve kabul görmüş birtakım kalıpların sorgulanmasında kapı aralayabiliriz.

Bu haber, Türkiye'de şimdiye kadar sürdürdüğümüz çalışmalara aynı şekilde devam etmek, yeni sorumluluğunu aldığım EMEA bölgesinde de çalışmalarımı genişletmek ve pozitif değişimi burada da gerçekleştirmek için bir motivasyon kaynağı oldu. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarıma var gücümle devam edeceğim.”

WPP CEO’su Mark Read, “WPP’yi özel kılan çalışanlarıdır. WPP genelinde liderlik rollerinde kadınların temsilini artırmaya odaklanmaya devam ederken, kadın liderlerimizin çoğunun “HERoes Kadın Rol Model” listesinde yer almış olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu.