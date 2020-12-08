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Dibi gören Yuvacık Barajı’na Sapanca’dan takviye
Dibi gören Yuvacık Barajı’na Sapanca’dan takviye
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 17'ye düştü. Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılanması için Sapanca Gölü'nden takviye yapılıyor.
Yaşam 8 Aralık 2020 - 12:50

Kocaeli’nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor.

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Baraj’nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti.

Yuvacık Barajı (FOTO: DHA)

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17ye düştü.

Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle su ihtiyacı Sapanca Gölü’nden karşılanıyor. (DHA)

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Son güncelleme: 12:52 - 08.12.2020
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