Dibi gören Yuvacık Barajı’na Sapanca’dan takviye

Kocaeli’nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor.

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Baraj’nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17ye düştü.

Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle su ihtiyacı Sapanca Gölü’nden karşılanıyor. (DHA)

