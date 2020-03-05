Diş çıkaran bebekler ne yer?

Genellikle bebekler 6 aylık olduklarında diş çıkarmaya başlarlar. Ancak dişler bazı bebeklerde 6 aydan önce çıkabilirken bazı bebeklerde ise diş çıkarma dönemi 1 yaşını bulabilir. Bebekler diş çıkarma dönemini hassas ve huzursuz geçirebilir. Bunun yanı sıran artan iştahsızlık bebeklerin beslenmesinde aksaklıklar yaşanmasına neden olabilir. İşte diş çıkaran bebekler için beslenme önerileri...

Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinde şişme, kızarma gibi oldukça doğal olan bazı semptomlarla karşılaşılabilir. Diş etlerindeki bu hassasiyetten dolayı beslenme konusunda sıkıntılar yaşanmasında oldukça normal kabul edilir. Bir şeyler yemek istememesi, yiyecekleri red etmesi yeni çıkacak dişlerinin verdiği bazı rahatsızlıklardan kaynaklanabilir. Hatta bazı bebekler emmeyi bile çoğu zaman red edebilir. Diş çıkaran bebeklerdeki yaşanan bu iştahsızlık ve huzursuzluk bebeklerin kilo almamasına hatta kilo vermelerine neden olabilir.

Diş çıkaran bebeğinizin iştahsızlık sorunu yaşadığının bilincinde davranarak, bebeğinizi yemek yemesi için asla zorlamamanız gerekir. Hassas olan diş çıkarma döneminde bebeğinize sunacağınız bazı besinler onun yiyecekleri zorlanmadan daha kolay bir şekilde yemesini sağlar. Peki diş çıkaran bebeğinize nasıl yiyecekler vermelisiniz. İşte diş çıkaran bebeğinizin beslenmesini kolaylaştıracak tavsiyeler ve bazı ipuçları…

DİŞ ÇIKARMA DÖNEMİNDEKİ BEBEKLER NASIL BESLENMELİ?

-Bebeğiniz diş çıkarma döneminde kabızlık sorunu ile karşılaşılabilir. Bu nedenle bebeğinizin beslenmesine özen göstermeniz gerekebilir. Özellikle yaz aylarında soğuk yoğurt çorbası, meyve suları ile bebeğinizin rahat bir şekilde beslenmesini sağlayabilirsiniz.

-Bebeğinizin diş etlerinde yaşanan değişikliklerden dolayı diş çıkarma döneminde sıcak yemekler vermemelisiniz. Ilık ya da soğuk bir yoğurt, meyve püresi veya muhallebi bebeğinizin en kolay yiyebileceği ve sindirebileceği yiyeceklerdir.

-Bebeğinize bazı çiğ sebzeleri vererek hem sağlıklı beslenmesini hem de diş etlerini kaşıyarak rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Yeşil soğan, salatalık, havuç gibi besinler bebeğinizin ağrılarını hafifletecektir.

-Ek gıdaya geçmiş olmasına rağmen mutlaka bebeğinize düzenli olarak anne sütü vermeniz gerekebilir. Anne sütü her zaman olduğu gibi diş çıkarma döneminde de bebeğinizin sağlıklı diş ve ağız yapısına sahip olmasını sağlayan en etkili besindir.