Dünyanın en iyileri arasında iki Türk üniversitesi!

Çin merkezli ARWU derecelendirme kuruluşu, Veteriner Fakülteleri başlığında Türkiye’den 2 üniversiteyi ilk 300 arasında gösterdi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 yayınlarında 'Veterinary Sciences' alanında ilk 300’e girmeyi başardı. BUÜ Veteriner Fakültesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte bu sıralamada yer almayı başaran iki Türk üniversitesinden biri oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, akademik başarıların derecelendirildiği Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 yayınlarında “Veterinary Sciences” alanında ilk 300'e girdi.

ÖNEMLİ FAKÜLTELERİ GERİDE BIRAKTI

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin akademik ve bilimsel başarısı uluslararası alanda bir kez daha ispatlandı. Dünyada her yıl bin 800'den fazla üniversiteyi inceleyen ve sonuçlarını paylaşan Çin merkezli ARWU derecelendirme kuruluşu, Veteriner Fakülteleri başlığında Türkiye'den 2 üniversiteyi ilk 300 arasında gösterdi. BUÜ Veteriner Fakültesi 21.7 skor puanı ile dünyanın önemli fakültelerini geride bıraktı.

“ARZUMUZ İLK BİN DE YER ALMAK”

Elde edilen başarının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite Yönetimi olarak akademik ve bilimsel yükselmenin önünü açmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirten açıklamasında, “Üniversiteler her yıl farklı kuruluşlar tarafından değerlendirilmeye alınmakta. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'de yer alması hepimizin ortak arzusudur. Bunun için tüm akademik ve idari yapımız ile çalışıyoruz. Gayretlerimiz Üniversitemizi elbette bir noktaya getirecek. Ancak böylesi önemli yükselişler hemen olmuyor. Zaman ve azim gerekiyor. İnşallah her alanda çok daha iyi sonuçlar alan bir Uludağ Üniversitesi oluşturacağız. Daha iyisi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

“DAHA ÜSTÜN SIRADA YER ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise açıklanan sıralamanın kendilerini ve akademik kadroyu sevindirdiğini belirtti. Kazanılan başarıda üstün gayretleri bulunan tüm öğretim elemanlarını ve idari personeli kutladıklarını söyleyen Dekan Yıldız, daha üst sıralarda yer alabilmek için aynı azim ve gayret ile çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

ARWU HAKKINDA

Kendini yükseköğrenim zekâsı ve danışmanlığı üzerine araştırmalara adamış tamamen bağımsız bir kuruluş olan Academic Ranking of World Universities (ARWU-Çin); ShanghaiRanking Consultancy başlığı altında 2009’dan beri dünya üniversitelerinin akademik sıralaması resmi olarak yayınlıyor. ARWU, dünya üniversitelerini sıralamak için Nobel Ödülleri ve Alan Madalyaları kazanan mezunların ve personelin sayısı, Clarivate Analytics tarafından seçilen çok alıntılanan araştırmacıların sayısı, Nature and Science dergilerinde yayınlanan makale sayısı, indekslenen makale sayısı dahil olmak üzere altı nesnel gösterge kullanıyor. Science Citation Index – Genişletilmiş ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini ile üniversitelerin kişi başına performanslarını da değerlendiriyor. Her yıl 1800’den fazla üniversite ARWU tarafından sıralanıyor ve en iyi 1000 üniversite yayınlanıyor.