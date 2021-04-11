Dünyayı yüzen rekortmen Türk

SÖZCÜ HaftaSonu, sıra dışı insan öykülerini sayfalarına taşımaya devam ediyor. Bu haftaki konuklarımızdan biri de 61 yaşındaki rekortmen Kamil Resa Alsaran. Minibüs muavinliğinden brokerlığa kadar pek çok farklı işte çalışan Alsaran, aktif olarak spor yapmamasına rağmen çocukluk yıllarında öğrendiği yüzme sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye başaran bir isim.

33'ÜNDE BOĞAZ'I GEÇTİ

60 yaşından itibaren rekor üstüne rekor kıran Kamil Resa Alsaran, hayatında 31 yaşına kadar hiçbir spor yapmadığını belirterek şunları kaydetti: “Sadece çocukken koşar, atlar sıçrardık. Mahallede arkadaşlarımdan daha atletiktim o kadar. 1991'de TRT 2'de İstanbul Boğazı'nın yüzülerek geçildiği haberini izledim. 1993'teki organizasyona katılıp 33 yaşında boğazı geçtim. İstanbul Boğazı geçişlerinin 24 tanesine katıldım. Teknik yok. Kondisyon ve taktik nasıl yapılır bilmediğim için sürekli geçiliyordum.”

İNTERNETTEN ÖĞRENDİ

Üçüncü ile aramda 45 saniye vardı. Geçemediklerimden intervalli (aralıklı) yüzmenin ne olduğunu öğrendim. Örneğin ‘100 metre yüzüp 15 saniye dinleniyoruz' dediler. İnternet sitelerinden araştırdım. 2011-2013 yılları arasında triatlon ve koşu yarışlarına katıldım, defalarca yarı maraton koştum.”

Kaş-Meis'i 4 boy yüzen tek kişi

“Bilinçli antrenman yapmaya başlayınca hem tekniğim düzeldi hem de süratim arttı. Madalyalar almaya başladım. Çanakkale Boğazı'nda yarıştım. 7 kilometrelik Meis-Kaş arasındaki yarışlarda yüzdüm. Bir, iki derken iki ada arasını dört boy yani 30 kilometre durmaksızın iki kez gidip gelerek Türkiye'den yüzen ilk ve tek kişi oldum.”

Kuzey Kanalı yüzüşüyle rekor kırdı

“Yüzücülerin Everest'i sayılan Manş'ı, ‘en yaşlı Türk' olarak geçtim. Emre Erdoğan'ın antrenörlük teklifiyle Yedi Okyanus (Ocean's Seven) yarışları fikri doğdu. Cebelitarık'ı 2016'da ve Catalina Adası yüzüşünü 2017'de tamamladım. Kuzey Kanalı'nı, 13 saat 55 dakikada geçen en yaşlı erkek olarak 2019'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim. Yaşımdan çok madalyam var.”

REKORA 3 ETAP KALDI

“Bristol Kanalı'nı geçtim. ‘Original Triple Crowner' ödülünü alıp Guinness Rekorlar Kitabı'na ‘en yaşlısı ve en hızlısı' olarak girdim. Kalan üç etabı da tamamlarsam, bunu başaran en yaşlı kişi olarak yine Guinness'e gireceğim.”

Muavinlikten borsacılığa başarı öyküsü

Kamil Resa Alsaran, minibüs muavinliğinden şoförlüğe terfi etmiş. Çelik tencere pazarlamacılığından bankacılık yaşantısında üst kademelere kadar çıkınca borsacılığa merak sarmış. Broker ve aracı kurumluk yapmış. Halen yakınları için borsacılık yapıyor.

HEDEFİ BÜYÜK

Alsaran, bundan sonraki hedeflerini ise şöyle açıklıyor: “Bir iki sene içinde Manş'ı iki boy yüzüp bunu yapan en yaşlı kişi olmak istiyorum. Yine Kuzey Kanalı'nı iki boy yüzmek; bunu kimse yapamadı. Aklımın bir kenarında da Türkiye'den Kıbrıs'a ya da tersini yüzmek var.”