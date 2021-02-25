E-spor dünyası şokta… Oyun bahanesiyle çağırıp katletti

Sosyal medyanın günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle, e-spor ve oyun yayıncılığı da giderek popüler olan alanlardan biri oldu.

Brezilya’da e-spor oyuncuları arasındaki rekabete kan bulaştı. Erkeklerin egemen olduğu e-spor oyuncu ve yayıncıları arasında adını duyuran 19 yaşındaki Oliveira Bueno da Silva, Call of Duty: Mobile oyununda rakip takımlarda mücadele ettiği 18 yaşındaki Guilherme Alves Costa’nın evinde ölü bulundu.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI



The Times’ın haberine göre, ortak bir müsabakaya katılmak için sözleşen Silva ve Costa, genç adamın Sao Paulo’daki evinde bir araya geldi.

Silva oyun oynamayı beklerken, Costa’nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Costa dehşete düşüren olaya ait görüntüleri paylaşınca, takipçileri polise ihbarda bulundu.

PLANLAYARAK YAPTI



Olay yerine gelen polis Silva’nın cesediyle karşılaştı. Costa tutuklanırken, verdiği ilk ifadede, “Bunu istediğim için yaptım. Durumun ciddiyetini biliyorum” dedi. Costa’nın bilgisayarında cinayetin fotoğraflarını bulan polis, olayın planlı şekilde gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

Fantastic Brazil Impact (FBI) takımıyla mücadele eden Silva, takma isim olarak güneş anlamına gelen ‘Sol’ü kullanıyordu. Yaşananlar sonrası büyük şok yaşayan Fantastic Brazil Impact üyeleri, “O inanılmaz bir insandı. Güneş her sabah doğduğunda onu hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘ŞİDDET SALGIN GİBİ YAYILIYOR’



Oyun şirketleri kadın oyuncuların sayısının artması için girişimlerde bulunsa da, erkeklerin baskınlığı devam ediyor. Kadınların zehirli bir atmosferde mücadele ettiğini belirten Alberta Üniversitesi’nde oyun endüstrisi çalışmaları yürüten Kenzie Gordon, “Kadınlara yönelik şiddet, oyun kültüründe bir salgın gibi yayılıyor. Kadın oyuncular, e-spor dünyasında direnişle karşılaşıyor ve saygın bir profesyonel oyuncu gibi görülmek için çok çalışıyorlar” dedi.