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Rus fenomen canlı yayında hamile sevgilisini öldürdü

Stas Reeflay isimli bir Rus sosyal medya fenomeni, bir izleyicisinin para teklifi üzerine hamile kız arkadaşını canlı yayında soğukta bekleterek ölümüne sebep oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:47, 04/12/2020
Haberler Dünya

Rusya’da sosyal medya çılgınlığı bir dehşete yol açtı. Yerel medyadaki haberlere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber’a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1.000 dolar vereceğini söyledi.

Stas Reeflay.

Teklifi kabul eden Reeflay, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva’yı üzerinde sadece iç çamaşırlarını bırakarak balkona kilitledi. Hamile olduğu öğrenilen 28 yaşındaki kadın, hipotermi sonucu hayatını kaybetti.

Valentina Grigoryeva.

Sevgilisi balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay, sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayına devam etti.

Dehşete düşüren olay sonrası sağlık görevlileri ve polis olay yerine gelirken, 30 yaşındaki Reeflay cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

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