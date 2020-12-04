Rus fenomen canlı yayında hamile sevgilisini öldürdü

Rusya’da sosyal medya çılgınlığı bir dehşete yol açtı. Yerel medyadaki haberlere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber’a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1.000 dolar vereceğini söyledi.

Teklifi kabul eden Reeflay, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva’yı üzerinde sadece iç çamaşırlarını bırakarak balkona kilitledi. Hamile olduğu öğrenilen 28 yaşındaki kadın, hipotermi sonucu hayatını kaybetti.

Sevgilisi balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay, sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayına devam etti.

Dehşete düşüren olay sonrası sağlık görevlileri ve polis olay yerine gelirken, 30 yaşındaki Reeflay cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

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