Günlerdir kayıptı: Genç fenomen Alexis Sharkey ölü bulundu

ABD'de Şükran Günü'nden bu yana kendisinden haber alınamayan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey'nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Genç kadının cesedi yol kenarında bulundu.

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Instagram fenomeni Alexis Robinault, Şükran Günü’nden sonra ortadan kayboldu. Eşi ve annesinin bir türlü ulaşamadığı Robinault için polis arama başlattı.

Sosyal medyada Alexis Sharkey adıyla bilinen 26 yaşındaki genç kadından kötü haber geldi.

Houston polisi, Robinault’un cesedinin bir yol kenarında bulunduğunu açıkladı.

Ailesi kimlik tespitinin ardından olayı doğrularken, Robinault’un vücudunda belirgin bir yara ya da darp izi bulunmadığı öğrenildi.

Genç fenomenin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işleminin sürdüğü belirtildi.

İşini bırakarak gezdiği yerlerin fotoğrafını paylaşan ve binlerce takipçiye ulaşan Robinault’un ölümünün cinayet olup olmadığına yönelik de soruşturma başlatıldı.