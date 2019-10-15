Elton John, Michael Jackson için ‘Tahammül edemiyordum’ dedi

Elton John yakında biyografi kitabını piyasaya çıkaracak. Henüz yayınlanmadan bazı bölümleri radyo programlarında anlatan ya da gazetelere demeç veren John, Kraliçe II. Elizabeth'ten sonra şimdi de Michael Jackson hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Elton John, yakında piyasaya çıkacak olan biyografi kitabıyla gündemde. Her geçen gün ünlü biri hakkında anılarını anlatan ve gündem olmayı başaran John, daha önce verdiği demeçte Kraliçe II. Elizabeth’in yeğenini dövdüğünü iddia etmişti.

Sir John şimdi de Michael Jackson hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu yönündeki haberlerle gündemden düşmeyen Jackson için “Onu 13 yaşında tanıdım. O dönemler sevimli bir çocuktu. Daha sonra tuhaflaşmaya başladı” dedi. Jackson’ın yıllar içinde akıl sağlığını kaybettiğini ve artık onu görmeye tahammülü olmadığını, hatta aynı ortamda olmaktan dahi rahatsızlık duyduğunu belirten Elton John, katıldığı bir partide popun kralının temizliçinin oğlu ile yakından ilgilenirken gördüğünü belirtti.

Bu iddialar akıllara geçtiğimiz aylarca Jackson’ın çocuk istismarı iddialarını konu alan yapımı getirdi. ABD’li yayın kuruluşu HBO tarafından yayınlanan ve Jackson’a yönelik çocuk istismarı iddialarını konu alan ‘Leaving Neverland’ belgeseli, dünya genelinde büyük tepkilere yol açmıştı.