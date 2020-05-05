Esra Erol konuğunun corona virüsüne yakalandığını duyunca…

Corona virüsü salgınından korunmak amacıyla milyonlarca insan evlerinden çıkmazken Esra Erol'un programına davet ettiği konuğun corona virüsüne yakalanmış biri olması stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Kayıp insanları bularak aileleri bir araya getiren Esra Erol’un programda yaşadığı corona virüsü şoku kameralara yansıdı.

Sosyal mesafenin korunması gerekliliği maske ve eldiven takma zorunluluğu gibi konuların çok önemli olduğu bir zamanda stüdyoya çağırdığı konuğun sağlık durumundan haberdar olmayan Esra Erol bir diyalog sırasında konuğunun corona virüsüne yakalanmış olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Programa konuk olan kadın, “Bana corona teşhisi koydular. Ben bunun hafifini geçiriyormuşum. 12 gün hastanede tedavi gördüm sonra doktorlar evinde tedavi olabilirsin dedi” ifadeleriyle corona virüsüne yakalandığını ve süreci hafif geçirdiğini söyledi.

Konuğunun sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol ise, “Sen tedavi sürecinde misin?” diye sordu. Konuk ise, “Hayır, geçti artık iyi oldum. Çok şükür atlattım onu. Kızım bana yardımcı oldu. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.