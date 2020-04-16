Göbek bağı düştükten sonra ne zaman iyileşir?

Ebeveynler bebeği dünyaya geldikten sonra göbek kordonu bakımı hakkında bazı bilgilere ihtiyaç duyarlar. Anne karnında beslenme ve oksijen alışverişinin yapıldığı bebek kordonu genellikle doğumdan 2 hafta sonra düşer. Bu süreçte bebeğinizin göbek bakımını yapmanız ve olası bazı riskleri ortadan kaldırmanız gerekir.

Göbek bağının zarar görmesi bebeğin gelişiminin durmasına hatta yaşamsal sürecini kaybetmesine neden olur. Enfeskiyon riskini önlemek için mutlaka günde bir defa pansuman ve hijyeni sağlanmalıdır. Birçok anne baba bebeğinin göbeğindeki mandaldan ötürü endişe duysa da bebek asla ağrı ve acı hissetmez. Göbeğindeki mandalı yavaş hareketlerle sağa, sola ve yukarı kaldırarak pansuman işleminin yapılması sağlanmalıdır.

TEMİZ VE KURU TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Bebeğinizin göbek bağının temizliği ve kuru olması çok önemlidir. Özellikle banyodan sonra temiz bir bez ile kurulanmalı hatta fön makinesinin düşük ayarı ile uzaktan kuruması sağlanmalıdır. Bebeğinize hastaneden verilen sıvı ile bakımı yapılmalı krem, losyon gibi ürünler kullanılmamalıdır. Bebeğinizin altını bezlerken göbeğine gelen kısmı katlayarak bezle temasını önleyebilirsiniz. Aynı zaman da sık aralıklarla bebeğinizin bezini değiştirmeniz gerekir.

DÜŞEN GÖBEK BAĞI NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Bebeğinizin göbek kordonu kısa sürede sulu ve yapışkan özelliğini kaybeder, kurur ve sonunda düşer. Göbek bağının tamamen iyileşmesi yaklaşık olarak 1 hafta sürebilir. Mümkün olduğu kadar kendi haline bırakmak ve göbek bölgesine nazik davranmak gerekir. Göbek bağı düştükten sonra yalnızca doktorunuz önerdiği takdirde müdahale etmeniz gerekir.