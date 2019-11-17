Gümüşlük’te 128 dönümlük sit alanı imara mı açılacak?

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi'nde içinde arkeologların kullandığı kazı evi bulunan 1'nci derece sit alanı içindeki bazı arazileri iktidara yakın iş adamı Volkan B. tarafından satın alındı. Duayen oyuncu Salih Güney konuyla ilgili SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu. Güney, “Son birkaç yıldır Gümüşlük'te korkunç şeyler oluyor. Satın alınan araziler 128 dönüme ulaştı. Arazilerin sitten kurtarılarak, 250'nin üzerinde villa yapılmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.

YANIT ALAMADIM

Güney, konuyla ilgili olarak yetkili kurumlara yazılar yazarak durumu öğrenmeye çalıştığını ancak tatmin edici yanıtlar alamadığını söyledi. Gümüşlükte yapılan yanlışlara karşı çıkmak, doğayı koruma altına almak ve çeşitli etkinlikler yapmak üzere kurduğu Myndos Antik Kenti Koruma ve Yaşatma Derneği'ni kapatan ünlü aktör Salih Güney yetkilileri göreve çağırdı.

İMZA TOPLADIK

Güney sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası 1. derece sit alanı. Burada ancak koyunlar otlatılabilir. İnşaatın yapılması imkansız. Bakir bir yer. Fakat duyduğumuza göre hükümete yakınlığıyla bilinen iş adamı Volkan B. köylülerin elinden 128 dönümlük araziyi satın almış. Çay bahçesi bile yapamaz. Sit derecesi mi düşürülerek imara açılacak? İnsanın aklına çok değişik sorular geliyor. İmza topladık, ama netice alamadık.”

Bir villayı 2 milyon dolara satarlar

Gümüşlük'ün bakir ve dünya harikası olan bir yer olduğunu söyleyen Salih Güney “Önce restoran açacaklar diye duyduk dedi. Güney sözlerini şöyle sürdürdü: “128 dönüm çok büyük bir alan. Buraya 250 tane çok lüks villa yapmak mümkün. Bunların tanesi en kötü ihtimalle 2 milyon dolardan satılabilir. Rantı düşünün artık.”