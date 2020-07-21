Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen bitkisel çözüm önerileri…

Hamilelik süresince mide bulantıları birçok kadın için kaçınılmaz olabilir. Özellikle gebeliğin ilk aylarını kabusa çeviren mide bulantıları anne adaylarının en çok şikayet ettiği sorunlar arasında yer alır. Bu nedenle hamile kadınlar mide bulantıları ile baş edecek hatta onları sonlandıracak bazı yöntemlere başvurabilirler. İşte hamilelikte mide bulantılarına iyi gelen bitkisel öneriler…

GEBELİKTE MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Hamileliğin belirtilerinden biri olan mide bulantıları anne adaylarının zor anlar yaşamasına neden olur. Gebelik süresince artan hormonlar, artan bir koku hissi ve bu dönemde hassas bir sindirim sisteminden dolayı mide bulantıları ortaya çıkabilir. Ayrıca yetersiz beslenme, stres, hareket eksikliği, gibi nedenler mide bulantılarının artmasına yol açabilir.

MİDE BULANTILARI NE KADAR SÜRER?

Bulantılar genellikle hamileliğin 5. veya 6. haftasında başlar ve semptomlar birçok kişide 2. veya 3. aylık dönemin başlangıcında kaybolur ancak mide bulantıları kadınların yüzde 15-20'sinde daha uzun sürebilir.

Bu durumda kurtulmanıza yardımcı olacak bazı yöntemler hamilelikte yaşadığınız mide bulantılarınızı yatıştırmaya yardımcı olur. Eğer hamilelik süresince mide bulantılarından kurtulmanın bitkisel yollarını arıyorsanız aşağıdaki önerileri dikkat almanız gerekebilir.

GEBELİKTE MİDE BULANTISI İLE BAŞ ETMENİZE YARDIMCI OLACAK BAZI ÖNERİLER

– Yemek yedikten sonra mide bulantıları genelde daha şiddetli olabilir. Bu nedenle aç karnına her gün üç büyük öğün yemek yerine daha küçük ve daha sık öğünler tüketebilirsiniz.

– Yağlı, şekerli, baharatlı ve gaz yapıcı yiyeceklerden kaçının.

– Sizi rahatsız edecek kokulardan uzak durmaya çalışın. Parfümler, sigara dumanı ve sizi etkileyen diğer kokulardan kaçının. Yemeklerinizi, evde ya da iş yerinde sizi zorlayacak işleri tamamlamak için başkalarından yardım almaya çalışın.

– Limon, portakal ve nane bulantıları azaltmaya yardımcı olur. Bir pamuk topuna bu narenciye yağlarından birini damlatın ve rahatlamak istediğiniz anlarda burnunuza tutun.

– Hareketsizlik mide bulantılarını tetikleyen nedenler arasında yer alır. Açık havada 20-30 dakika yürüyüş yapmak mide bulantılarınızı dindirir ayrıca kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

– Bulantılarınızı bastıracak ekmek üstünde biraz humus, tavuk suyu çorba, makarna, simit ve çubuk kraker gibi hafif yiyecekleri tüketebilirsiniz.

– Taze zencefili kaynar suyun içerisinde biraz bekleterek mide bulantılarınızı rahatlatabilirsiniz. Günde 2 defa tüketmenizde bir sakınca yoktur. Ayrıca bir çay kaşığı balla tatlandırabilirsiniz.