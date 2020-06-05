Hamilelikte ödem yapan yiyecekler nelerdir?

Gebelik süresince tek büyüyen bölge karın bölgesi olmamakla birlikte vücudun çeşitli bölgelerinde de şişlikler meydana gelir. Özellikle ayak ve ayak bileklerinde oluşan ödemler birçok hamilenin yaşadığı zor bir süreçtir. Vücudunuzdaki ödem artışının en büyük nedenlerinden biri ise tükettiğiniz besinlerle alakalıdır. Peki gebelikte ödem yapan besinler nelerdir? Hamilelikte hangi besinlerde kaçınmalıyız? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

HAMİLELİK SIRASINDA ÖDEM NE ZAMAN OLUŞUR?

Ödem vücutta sıvı birikmesi nedeni ile ortaya çıkar. Vücut gelişmekte olan bir bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık %50 daha fazla kan ve vücut sıvısı ürettiğinden, hamilelik sırasında yaygın olarak görülür. Bebek büyüdükçe, kalbe kanın geri dönüşümünü etkileyen rahim de büyümeye devam eder. Değişen hormon seviyesinde ki artışla birlikte vücutta sıvı tutulumu meydana gelir ve genellikle birçok gebelikte vücut ekstra sıvı tutar.

GEBELİKTE ÖDEM YAPAN GIDALAR

Hamilelik sırasında ödemi hafifletmek için beslenme listenizden çıkarabileceğiniz bazı yiyecek türleri vardır ve bu gıdaları şu şekilde sıralamamız mümkün.

TUZU AZALTIN: Vücutta su tutulumuna neden olan gıdaların başında tuz yer alır. Özellikle yemeklerinize sofra tuzu ilave etmekten kaçının ve aldığınız ürünlerin sodyum miktarlarını takip edin.

İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇININ: İşlenmiş gıdalar örneğin; sosis, salam, sucuk, zeytin, cips v.b ürünlerden konserve yiyeceklere kadar değişebilir. Genellikle işlenmiş gıdalar trans yağ açısından zengindir, bu da ödemlere yol açabilir.

YAĞSIZ YİYECEKLER TÜKETİN: Protein bakımından zengin tavuk, yumurta ve et ürünlerini tüketin bu besinler dokularınızdaki sıvı miktarını dengelemeye yardımcı olur.

KAFEİN KULLANIMINI AZALTIN: Kahve, çay, soda gibi kafein içeren içecekleri az tüketmeye özen gösterin çünkü su tutulmasına neden olma eğilimindedirler. Şeker ve karbonhidratlardan kaçının.

AŞIRI ÖDEMİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gebelik sırasında şişlik normal olarak görülse de endişelenmeniz gereken bazı durumlar vardır.

– Baş ağrısı, bulanık görme ya da el ve yüzde ani ortaya çıkan şişlik.

– Nefes darlığı, göğüs ağrısı veya sürekli öksürük ile birlikte şişlik

– Bir bacakta diğerinden daha fazla şişlik ve ağrı hissi

Bu belirtilerinden herhangi birini yaşarsanız mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir.